резиденция технологии наук Выход россиян в открытый космос прервался из-за севшей батареи в скафандре космонавта

В среду российский космонавт был вынужден снова броситься внутрь Международной космической станции, когда напряжение батареи в его скафандре внезапно упало.

На этом изображении, взятом из видеоролика, опубликованного Российским космическим агентством, космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев выходят в открытый космос на Международной космической станции (МКС) в среду, 17 августа 2022 года. Космонавты Российского космического агентства Олег Артемьев и Денис Матвеев находятся в открытом космосе на космической станции, чтобы продолжить монтаж робота-манипулятора Европейского космического агентства в новой российской лаборатории. (Изображение предоставлено Космическим агентством «Роскосмос» через AP)

В среду российский космонавт был вынужден снова броситься внутрь Международной космической станции, когда напряжение батареи в его скафандре внезапно упало. Российский центр управления полетами приказал командиру станции Олегу Артемьеву быстро вернуться в шлюз, чтобы он мог подключить свой скафандр к источнику питания. Люк оставался открытым, пока его партнер по выходу в открытый космос Денис Матвеев устраивался снаружи, и НАСА заявило, что ни один из мужчин не находится в какой-либо опасности.

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На самом деле Матвеев оставался на улице еще час или около того, прежде чем его также попросили выключить ее. Хотя скафандр Матвеева был в порядке, российский диспетчер отрезал выход в открытый космос, потому что правила полета настаивают на системе напарников. Астронавты смогли установить камеры на руку нового робота Европейского космического агентства до того, как возникла проблема, всего через два часа после запланированного 6,5-часового космического полета. Когда он вернулся внутрь, некоторые работы по установке робота-манипулятора остались незавершенными. 36-футовый (11-метровый) роботизированный манипулятор прибыл на космическую станцию ​​прошлым летом на борту российской лаборатории. Тем временем выходы НАСА в открытый космос были приостановлены на несколько месяцев. В марте вода просочилась в шлем немецкого астронавта. Утечка была не такой большой, как в 2013 году, когда итальянский астронавт чуть не утонул, но это все еще проблема безопасности. В предыдущем случае вода попала из системы охлаждения нижнего белья костюма. Скафандр, который вышел из строя в марте, будет возвращен на Землю в начале этой недели в капсуле SpaceX для дальнейшего изучения.