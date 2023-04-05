Выход США и Великобритании из ООН по поводу разыскиваемых за военные преступления россиян

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 5 апреля (Рейтер) — Соединенные Штаты, Великобритания, Албания и Мальта отозвали представителя России по правам детей, которого Международный уголовный суд хочет арестовать по обвинению в военных преступлениях, в ходе видеоконференции с членами СБ ООН. Совет. Среда.

Великобритания и США заблокировали неформальную встречу по Украине, которую Россия призвала сосредоточиться на «эвакуации детей из зон конфликтов», из интернет-трансляции ООН.

Дипломаты вышли из конференц-зала ООН, где шла дискуссия, когда выступила комиссар России Мария Львова Белова.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что США присоединились к Великобритании в блокировании веб-трансляции, поэтому у Львовой-Беловой «не было международной платформы для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия, которые происходит на Украине».

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из Украины и незаконной перевозке людей в Россию из Украины после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Москва заявила, что ордера на арест юридически недействительны, поскольку Россия не подписала договор об учреждении Международного уголовного суда.

[1/3] Уполномоченный России по правам ребенка Мария Львова Белова, которую Международный уголовный суд хочет арестовать за военные преступления, выступает на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН в режиме видеоконференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 5 апреля. 2023. Рейтер / Мишель Николс

Москва не скрывает программу, в рамках которой она привезла в Россию тысячи украинских детей, а преподносит ее как гуманитарную акцию по защите сирот и брошенных детей в зоне боевых действий.

Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию выехало около 5 миллионов украинцев, в том числе 700 тысяч детей.

По ее словам, около 2000 детей из детских домов находятся в сопровождении опекунов, добавив, что около 1300 из этих детей с тех пор вернулись в Украину, 400 сейчас находятся в российских детских домах, а 358 детей помещены в российские приемные семьи.

После выступления Лововой Беловой британский дипломат Асима Гази Буйон заявила на встрече: «Россия утверждает, что защищает этих детей. Напротив, это рассчитанная политика, направленная на стирание украинской идентичности и государственности».

Во время своего заявления Львова-Белова показала видео с украинскими детьми в России, а затем сказала: «Хочу подчеркнуть, что, в отличие от украинской стороны, мы не используем детей для пропаганды».

В прошлом месяце представитель России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до объявления МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой Беловой.

Дипломаты говорят, что веб-трансляции Организации Объединенных Наций блокируются редко. Однако в прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию неофициального заседания Совета Безопасности ООН, созванного США по вопросу о нарушениях прав человека в Северной Корее.

Репортаж Мишель Николс; Монтаж Грант МакКолл

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