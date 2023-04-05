Выход США и Великобритании из ООН по поводу разыскиваемых за военные преступления россиян

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 5 апреля (Рейтер) — Соединенные Штаты, Великобритания, Албания и Мальта отозвали представителя России по правам детей, которого Международный уголовный суд хочет арестовать по обвинению в военных преступлениях, в ходе видеоконференции с членами СБ ООН. Совет. Среда.
Великобритания и США заблокировали неформальную встречу по Украине, которую Россия призвала сосредоточиться на «эвакуации детей из зон конфликтов», из интернет-трансляции ООН.
Дипломаты вышли из конференц-зала ООН, где шла дискуссия, когда выступила комиссар России Мария Львова Белова.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что США присоединились к Великобритании в блокировании веб-трансляции, поэтому у Львовой-Беловой «не было международной платформы для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия, которые происходит на Украине».
В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из Украины и незаконной перевозке людей в Россию из Украины после российского вторжения 24 февраля 2022 года.
Москва заявила, что ордера на арест юридически недействительны, поскольку Россия не подписала договор об учреждении Международного уголовного суда.
Москва не скрывает программу, в рамках которой она привезла в Россию тысячи украинских детей, а преподносит ее как гуманитарную акцию по защите сирот и брошенных детей в зоне боевых действий.
Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию выехало около 5 миллионов украинцев, в том числе 700 тысяч детей.
По ее словам, около 2000 детей из детских домов находятся в сопровождении опекунов, добавив, что около 1300 из этих детей с тех пор вернулись в Украину, 400 сейчас находятся в российских детских домах, а 358 детей помещены в российские приемные семьи.
После выступления Лововой Беловой британский дипломат Асима Гази Буйон заявила на встрече: «Россия утверждает, что защищает этих детей. Напротив, это рассчитанная политика, направленная на стирание украинской идентичности и государственности».
Во время своего заявления Львова-Белова показала видео с украинскими детьми в России, а затем сказала: «Хочу подчеркнуть, что, в отличие от украинской стороны, мы не используем детей для пропаганды».
В прошлом месяце представитель России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до объявления МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой Беловой.
Дипломаты говорят, что веб-трансляции Организации Объединенных Наций блокируются редко. Однако в прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию неофициального заседания Совета Безопасности ООН, созванного США по вопросу о нарушениях прав человека в Северной Корее.
Репортаж Мишель Николс; Монтаж Грант МакКолл
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