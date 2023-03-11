Выход BBC из Премьер-лиги терпит крах из-за дисквалификации Гэри Линекера – Крайний срок

Выпуски BBC в Премьер-лиге оказались в штопоре, поскольку вещатели и эксперты восстали против комментария Гэри Линекера.

Британская телекомпания предприняла беспрецедентный шаг, выступив против Линекера в пятницу днем ​​​​из-за политически мотивированного твита, но это решение имело эффектные неприятные последствия.

В течение нескольких часов в субботу теле- и радиопередачи Би-би-си развалились после того, как ряд звезд выразили солидарность с Линекером, отказавшись работать. Вот что произошло:

BBC1 показывает Сосредоточьтесь на футболе И Окончательный результат Его неоднократно заменяли Попробуйте договориться И в Магазин ремонта и обслуживания После к протесту присоединились ведущие Алекс Скотт и Джейсон Мухаммед.

С полудня по британскому времени в субботу BBC планировала показать основные моменты Премьер-лиги. Матч дня Без ведущих, аналитиков и комментаторов, но инсайдеры все чаще считают, что он может развалиться. Один сказал: «Я не понимаю, как мы сможем выйти сегодня вечером».

Расписание BBC Radio 5 Live было отменено, поскольку прямые спортивные трансляции были заменены повторением аудиотрансляций. Колин Мюррей и Марк Чепмен были среди ведущих, которые не присутствовали.

Игроки Премьер-лиги не будут давать интервью BBC в субботу после того, как заявили, что хотят бойкота. Матч дня поддержать Линекера.

Линекер даже не прокомментировал свой комментарий. Его сфотографировали выходящим из дома в субботу, но он только приветствовал толпу прессы, разбившуюся лагерем у его дома.

а Ходатайство о восстановлении Линекера Би-би-си собрала более 150 000 подписей.

События беспрецедентны и неустойчивы, они происходят из-за единственного твита, в котором Линекер сравнил риторику правительства в отношении просителей убежища с нацистской Германией.

BBC заявила, что твит нарушил правила социальных сетей о нейтралитете, но источники, близкие к Линекеру, самому высокооплачиваемому ведущему организации, сказали, что он поддерживает точность сообщения и не будет извиняться.

Журналисты BBC придерживаются более высоких стандартов беспристрастности, чем ведущие, не ведущие новостей, такие как Линкер, хотя всем им говорят, что их деятельность в социальных сетях «может повлиять на их восприятие беспристрастности BBC».

В октябре прошлого года было сочтено, что Линекер нарушил правила корпоративной этики Би-би-си после того, как он написал в Твиттере свое мнение о том, что Консервативная партия принимает пожертвования из России. Би-би-си заявила, что Линекер несет «дополнительную ответственность» из-за его высокого статуса, и напомнила ему, что сотрудники должны «избегать занимать чью-либо сторону в политических вопросах или политических спорах».

Объявляя об отстранении Линкера в пятницу, BBC заявила: «В последние дни BBC провела обширные обсуждения с Гэри и его командой. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил».

«Би-би-си решила, что он откажется от представления «Матч дня» до тех пор, пока у нас не будет согласованной и четкой позиции в отношении его использования социальных сетей.

«Когда дело доходит до нашего освещения футбола и спорта, Гэри не имеет себе равных. Мы никогда не говорили, что Гэри не следует раздумывать или что он не может иметь точку зрения по важным для него вопросам, но мы говорили, что он должен далеко заходить, занимая чью-либо сторону в политических вопросах или политических разногласиях.

Ведущие BBC, критики и комментаторы, отказавшиеся от участия:

Алекс Скотт представляет программу BBC Football Focus. ГТ

Алан Ширерглавный футбольный эксперт BBC и бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед».

Ян Райтбывший игрок «Арсенала» — А Матч дня нормальный

Джермейн ДженасБывший игрок «Тоттенхэма», телеведущий и аналитик.

Алекс СкоттИ Сосредоточьтесь на футболе Хозяин и бывший игрок Арсенала

Марк Чепмен, ведущий прямых спортивных трансляций на 5Live и подарки Матч дня 2

Колин Мюррейдары Боевой разговор на BBC Radio 5 в прямом эфире

Дублинский долгБывший игрок «Манчестер Юнайтед» и 5 регулярных прямых трансляций.

Джейсон Мухаммеддары Окончательный результат для BBC1

Мика РичардсБывший защитник «Манчестер Сити» и один из главных футбольных критиков BBC.

Гленн Мюррейбывший профессионал Сосредоточьтесь на футболе Эксперт и 5 живут регулярно

Келли СомерсФутбольный телеведущий и журналист

Стив УилсонОдин из главных футбольных комментаторов BBC.