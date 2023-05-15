«…Выхожу из отставки»: Спустя годы после того, как Хабиб Нурмагомедов повесил перчатки, Жорж Сен-Пьер делает ошеломляющее откровение о бое с россиянами

В мире UFC противостояние двух легендарных бойцов было одним из самых ожидаемых и эпичных столкновений, которые могли бы порадовать болельщиков, Жорж Сен-Пьер И Хабиб Нурмагомедов. Слухи об этом бое мечты циркулировали в прошлом, заставляя фанатов жаждать поединка между двумя бывшими легендами UFC.

Бывший чемпион второго дивизиона однажды показал, насколько он равен Дана Уайт Он вложился в нее и попытался вывести его на противостояние с «орлом». Разговоры были наполнены волнением и предвкушением, так как мир ММА был полон слухов о потенциальном столкновении. Однако, несмотря на усилия и постоянные слухи, звезды так и не сошлись, и битва так и не состоялась.

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Недавно GSP проливает свет на увлекательные подробности, рассказывая о времени, когда долгожданная конфронтация с русскими почти стала реальностью. Неожиданно обстоятельства приняли неожиданный оборот, разрушив последний проблеск надежды на то, что это массовое противостояние принесет свои плоды.

GSP едва не подрался с Хабибом Нурмагомедовым

Во время своего недавнего появления в подкасте Full Send, Жорж Сен-Пьер Он долго рассказывал о своей карьере в ММА и жизни после нее. В какой-то момент разговор зашел о бое мечты между ним и Хабибом Нурмагомедовым.

Говоря об этом, Раш сказал: «Я думал, что это единственный бой, ради которого я вернусь. И я даже помню его последний бой, когда он дрался с Джастином Гэтжи… Все, даже в его окружении, говорили мне, говорили: «Будь готов. позвонить тебе.'»

41-летний продолжил: «Итак, я думал, что выйду из отставки. У меня были бабочки, я был похож на «дерьмо». Когда я подумал, что все готово, они вернули меня обратно».

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Сен-Пьер также рассказал, что вместо того, чтобы быть призванным, дагестанец решил уйти в отставку. Это стало шоком для всех, включая его команду. Тем не менее, он считает, что это лучший конец для них обоих. Канадский боец ​​неоднократно рассказывал, почему бой был остановлен. Но это далеко не сейчас. Однако нельзя отрицать, что бой между ними двумя был бы абсолютным удовольствием.

В то время как бой Сен-Пьера против Нурмагомедова может навсегда остаться запутанным «а что, если», влияние этих двух бойцов на спорт ММА, несомненно, глубоко.

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Как вы думаете, кто бы выиграл бой между Жоржем Сен-Пьером и Хабибом Нурмагомедовым? Дайте нам знать ваши мысли в комментариях ниже.

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