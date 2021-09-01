Вышел всемирно известный фотограф “Фотограф дикой природы 2021 года”.

(CNN) – Ряд удивительных входов в Фотограф года в дикой природе Был запущен конкурс, включающий изображения иберийской рыси в дверном проеме, леопардов, плавающих в бушующей реке, и крови, капающей с морды львицы.

На 57-й конкурс, организованный Музеем естественной истории в Лондоне, было подано рекордное количество заявок, а во вторник вечером были опубликованы несколько «высоко оцененных» изображений.

«Мы были удивлены общим качеством заявок», – заявила в пресс-релизе Роуз Кидман Кокс, председатель жюри.

“Большинство планов поездок было отменено за последний год, поэтому фотографы, похоже, нашли дополнительное время, чтобы подумать о том, какие драгоценности нужно отправить. В результате получилась коллекция заставляющих задуматься фотографий и изображений, которые в эти трудные времена напоминают нам о радостях. и чудо бытия природы “.

Согласно пресс-релизу, отраслевые эксперты были отобраны из 50 000 заявок от фотографов из 95 стран, чтобы оценить «креативность, оригинальность и техническое совершенство».

«Эти необычные изображения показывают богатое разнообразие жизни на Земле и вызывают любопытство и удивление», – сказал Дуг Гур, директор Музея естественной истории, в пресс-релизе.

«Выставка« Фотограф года дикой природы »в этом году рассказывает историю планеты, находящейся в состоянии стресса, подчеркивая неотложные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и коллективные действия, которые нам необходимо предпринять».

Победители в категориях будут объявлены 12 октября и будут представлены на выставке, открытие которой запланировано на 15 октября и продлится до 5 июня 2022 года.