Вышел новый трейлер российского фильма «Вызов», который снимался на Международной космической станции.

Вышел новый трейлер фильма «Вызов», снятого на борту Международной космической станции (МКС). Фильм снимался в течение примерно двух недель после запуска на орбиту 5 октября 2021 года экипажа в составе российской актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкапелрова. Совместный проект Роскосмоса. , «Первый канал Россия», «Желто-черно-белая киностудия» и «Партнерство Централ», выход фильма запланирован на 12 апреля 2023 года.

Проверьте трейлер ниже:

[Yulia Peresild, cosmonaut Anton Shkaplerov and Klim Shipenko (left to right); Image: Roscosmos]

В основе фильма сюжет, в котором врач (Пересильд) отправляется на Международную космическую станцию, чтобы провести экстренную операцию космонавту и спасти ему жизнь. Новый трейлер дает представление о том, что происходило на Международной космической станции в течение 12 съемочных дней, а также дополнительный ролик о захватывающем запуске ракеты «Союз». В интервью после приземления съемочная группа поделилась своим опытом и проблемами, с которыми они столкнулись во время съемок.

«Во время съемок мы получали основной свет из окон, при этом рассветы и закаты бывают каждые 45 минут, поэтому Климу приходилось постоянно поддерживать определенный световой режим за счет искусственного освещения», — рассказал Шкаплеров в интервью ТАСС. «Ему постоянно приходилось включать определенные источники света, направляя их в определенном направлении, чтобы люди, смотрящие фильм на экране, не заметили изменения положения светотеневой границы».

Стоит отметить, что с этим проектом Россия вновь обыграла США в космической гонке, которая теперь включает в себя и развлечения. Соединенные Штаты ранее запустили первый спутник (Россия сделала это со спутником в 1957 году), запустили первого человека в космос (Россия Юрий Гагарин полетел в 1961 году) и сейчас снимают первый фильм в космосе.

Однако Голливуд заставит США следить за Россией, как режиссер Дуг Лайман (известен по фильму)Грань будущего‘) о своем следующем фильме с Томом Крузом, в котором актер посетит космическую станцию. Variety сообщает, что президент Universal Pictures Донна Лэнгли во время недавнего интервью BBC дразнила, что Круз может стать первым актером, который совершит выход в открытый космос в рамках своего фильма. Фильм готовится в партнерстве с компанией Илона Маска SpaceX, которая предоставит услуги запуска для отправки актера в космос. Однако дата пока не объявлена.