Вышел официальный мини-мод для аниме Resident Evil 4

с Обитель зла 4 Ремейк должен выйти на этой неделе, маркетинг Capcom для этой игры находится на пике, и хотя обычно это не сдвинулось бы с места. любой С моей иглы, это маленькое аниме, которое они сделали для игры, очень хорошее.

это Полное название «Resident Evil 4 Anime PV Resident Evil Masterpiece Theater — «Леон и таинственная деревня» EP 1», и оно не самое привлекательное, но, по крайней мере, оно попадает в цель. Она длится всего 56 секунд (включая титульные экраны), но это 56 секунд чистой радости для всех, кто когда-либо играл в эту игру по сравнению с предыдущими 117 версиями.

«История моей жизни» Действительно, мой мужчина:

Resident Evil 4 Anime PV Resident Evil Masterpiece Theater — «Леон и загадочная деревня», эпизод 1

Если вам кажется, что анимационный стиль выглядит знакомо, то это потому, что в финальных титрах клип был создан японской студией Nippon Animation, которая среди много Другие вещи славятся своим старым шоу Театр шедевров (отсюда и название в данном случае), который каждую неделю будет показывать короткие аниме-эпизоды, являющиеся адаптацией существующих произведений.

Хотя новая версия не будет выпущена до 24 марта, Обзоры игр были опубликованы на прошлой неделеИ в 188-й раз люди обнаружили, что да, Обитель зла 4 Хорошая видеоигра: