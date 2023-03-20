Вышел официальный мини-мод для аниме Resident Evil 4

с Обитель зла 4 Ремейк должен выйти на этой неделе, маркетинг Capcom для этой игры находится на пике, и хотя обычно это не сдвинулось бы с места. любой С моей иглы, это маленькое аниме, которое они сделали для игры, очень хорошее.
это Полное название «Resident Evil 4 Anime PV Resident Evil Masterpiece Theater — «Леон и таинственная деревня» EP 1», и оно не самое привлекательное, но, по крайней мере, оно попадает в цель. Она длится всего 56 секунд (включая титульные экраны), но это 56 секунд чистой радости для всех, кто когда-либо играл в эту игру по сравнению с предыдущими 117 версиями.
«История моей жизни» Действительно, мой мужчина:
Если вам кажется, что анимационный стиль выглядит знакомо, то это потому, что в финальных титрах клип был создан японской студией Nippon Animation, которая среди много Другие вещи славятся своим старым шоу Театр шедевров (отсюда и название в данном случае), который каждую неделю будет показывать короткие аниме-эпизоды, являющиеся адаптацией существующих произведений.
Хотя новая версия не будет выпущена до 24 марта, Обзоры игр были опубликованы на прошлой неделеИ в 188-й раз люди обнаружили, что да, Обитель зла 4 Хорошая видеоигра:
24 марта на PlayStation, Xbox и ПК он был выпущен. Обитель зла 4 Этот римейк обновляет одну из лучших частей многолетней серии ужасов на выживание от Capcom. Следуя по стопам предыдущих версий Обитель зла 2 И 3последняя игра еще посмотреть Специальный агент Леон С. Кеннеди Отправлен в испанскую деревню, чтобы спасти дочь вождя от странного культа. На этот раз все намного лучше, элементы управления и пользовательский интерфейс более современные, а также есть новый контент, например, дополнительные побочные миссии.
Ряд мест, как IGN Игра дала отличные результаты и в настоящее время находится на Metacritic более 90 баллов. В то же время не все находятся под влиянием новой магии. «Много умных изменений; несколько разочаровывающих сокращений» чирикать край Заместитель редактора журнала Крис Шиллинг. «Когда это хорошо, это здорово, но почти так же, как и оригинал».
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