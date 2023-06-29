Писатель-фантаст и режиссер Виктор Гинзбург пятая империя, Запрещенный в России, он выпустил свой первый трейлер в преддверии мировой премьеры на фестивале Fantasia в Монреале в следующем месяце.

Фильм представляет собой социальную пародию, рассказывающую историю российской страны, наводненной вампирами. По роману Виктора Пелевина 2006 года. Пятая Империя Фильм о 19-летнем москвичке (которого играет Павел Табаков), которого превратили в вампира, катапультировав его в элитный и могущественный класс общества, который доминировал над человечеством с незапамятных времен.

В синопсисе романа содержится дополнительная информация: «Римляне думали, что он нашел прекрасную возможность восстать. Возможно, он был не прав… Он просыпается привязанным к брусьям в богатой гостиной и начинает разговор с человек в маске, который изменит его жизнь. Его мир был фасадом — тем, который вот-вот будет разорван таинственным Брахмой». Сатирический постмодернистский роман исследует культы и коррупцию в политике, власти и потребительской культуре.

В актерский состав также входит рэпер Оксимирон, чья антивоенная позиция привела к его присутствию. Объявить иностранным агентом правительством России, а также Тая Радченко, Мирон Федоров и Вера Алентова.

Фестиваль «Фантазия» проходит с 20 июля по 9 августа. Смотрите трейлер к Пятая Империя меньше: