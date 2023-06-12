Вышла демоверсия Final Fantasy 16 для PS5, сохраняющая игровой прогресс

Square Enix выпустила демо-версию Последняя фантазия 16 на PlayStation 5 с введением игры, а прогресс перенесен в финальную версию игры, так что вы можете начать эпическое путешествие главного героя Клайва Росфилда прямо сейчас, если хотите.







В прологе Клайв ведет удивительную и несколько запутанную битву между двумя враждующими фракциями, прежде чем вернуться к юности Клайва в качестве принца Великого герцогства Росария. В этом разделе вы познакомитесь с основами плавного боя в игре, столкнетесь с одним или двумя превосходными боями с боссами и испытаете несколько довольно драматических сюжетных поворотов. Вы сможете выбрать свою сохраненную игру в конце этого введения, когда игра будет полностью выпущена.

У меня была возможность сыграть в этот приквел (и чуть позже в игру) несколько недель назад, и я обнаружил, что в нем есть внутреннее ощущение Final Fantasy, несмотря на некоторые большие изменения в традиционном тоне и игровом процессе серии.

в соответствии с Сообщение в блоге PlayStationЗавершение пролога открывает «Особый боевой вид», который позволяет вам ощутить способности Клайва позже в игре. Похоже, это демоверсия Polygon, которую мы пробовали ранее в этом году, которая произвела на нас впечатление боевой динамикой игры, которая была улучшена благодаря дьявол может плакать 5 Дизайн Рёта Судзуки. Вы не можете сохранить свой прогресс в этой части демонстрации, но вы можете воспроизводить ее столько раз, сколько захотите.

Последняя фантазия 16 Он был выпущен 22 июня эксклюзивно для PlayStation 5.

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