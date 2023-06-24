Вышло бесплатное DLC «Birthday Bash» для Sonic Frontiers, вот полные примечания к патчу

Оригинальная история [Fri 23rd Jun, 2023 16:20 BST]:
Поздравляем ёжика Соника с днём рождения! Сегодня день рождения Блю Блур, если ты не знал, вполне уместно, что у нас есть способ отпраздновать, верно?
Что ж, сегодня игроки Sonic Frontiers смогут загрузить некоторые бесплатные DLC. Sonic’s Birthday Bash представляет несколько новых костюмов, нового коллекционного Коко и режим «Новая игра+». Релиз DLC был анонсирован в течение дня Стрим Соник Централ.
В приключениях на открытой местности вам также предстоит столкнуться с новыми проблемами.
обновить [Sat 24th Jun, 2023 05:00 BST]:
У Сеги теперь есть Поделитесь полными примечаниями к патчу Для DLC ко дню рождения Sonic Frontiers «Bash». За этим бесплатным обновлением в конце этого года последует «Финальное обновление содержимого».
Это бесплатное обновление контента включает в себя:
- Празднование дня рождения — Острова Звездопада украшены в честь дня рождения Соника! Взгляните на украшения и отпразднуйте большой день Соника в новом наряде!
- Вызов серии боевиков — На открытые территории добавлены новые испытания. Стремитесь к высокому баллу!
- Новый навык: Вращающийся рывок — Легендарный прием Соника вернулся! Разблокируйте Spin Dash и откройте для себя новые способы пересечения островов Звездопада.
- Нью Коко — На островах Звездопада ждут новых видов Коко. Следите за их веселыми нарядами!
- Новая игра + — Переживите заново историю Sonic Frontiers со всеми своими характеристиками и навыками, перенесенными из вашей предыдущей игры.
Это обновление также включает в себя дополнительные изменения, призванные улучшить ваши впечатления от исследования Звездопадных островов.
- Добавлена функция отображения процента выполнения для каждого острова — доступно на экране перехода острова, экране выбора острова и экране очистки острова.
- Добавлена новая экипировка Frontier Elite.
- Добавлена возможность изменять скорость перезарядки при прыжке.
- Добавлен значок «Новый», который будет отображаться при добавлении дополнительного контента.
- Добавлена возможность включать/выключать функцию «Изменение фоновой музыки» в киберпространстве.
- Уменьшена сложность башни на острове Рея в простом режиме.
- При использовании следующих действий для экономии времени в Cyber Space теперь в результатах будут отображаться цветные метки:
- Самонаведение: белый
- Спин Дэш: красный
- Изменение замедления при прыжке: желтый
- Укрепление мощи киберпространства: синий
- Добавлена функция сброса времени прохождения и ранга в аркадном режиме, киберпространстве, боевой гонке и т. д.
- Добавлена опция включения/выключения, позволяющая установить, будет ли камера использовать трюковые ракурсы при использовании навыков.
- Добавлена возможность настроить скорость замедления до полной остановки.
- Добавлена опция включения/выключения, позволяющая установить, следует ли поддерживать ускорение во время прыжка.
- В музыкальный автомат добавлено 24 песни. На каждом острове добавлены звуковые воспоминания.
- Дополнительные исправления ошибок.
Собираетесь скачать DLC? Дайте нам знать об этом в комментариях.
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