Вышло бесплатное DLC «Birthday Bash» для Sonic Frontiers, вот полные примечания к патчу

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Оригинальная история [Fri 23rd Jun, 2023 16:20 BST]:

Поздравляем ёжика Соника с днём рождения! Сегодня день рождения Блю Блур, если ты не знал, вполне уместно, что у нас есть способ отпраздновать, верно?

Что ж, сегодня игроки Sonic Frontiers смогут загрузить некоторые бесплатные DLC. Sonic’s Birthday Bash представляет несколько новых костюмов, нового коллекционного Коко и режим «Новая игра+». Релиз DLC был анонсирован в течение дня Стрим Соник Централ.

В приключениях на открытой местности вам также предстоит столкнуться с новыми проблемами.

обновить [Sat 24th Jun, 2023 05:00 BST]:

У Сеги теперь есть Поделитесь полными примечаниями к патчу Для DLC ко дню рождения Sonic Frontiers «Bash». За этим бесплатным обновлением в конце этого года последует «Финальное обновление содержимого».

Это бесплатное обновление контента включает в себя:

Празднование дня рождения — Острова Звездопада украшены в честь дня рождения Соника! Взгляните на украшения и отпразднуйте большой день Соника в новом наряде!

— Острова Звездопада украшены в честь дня рождения Соника! Взгляните на украшения и отпразднуйте большой день Соника в новом наряде! Вызов серии боевиков — На открытые территории добавлены новые испытания. Стремитесь к высокому баллу!

— На открытые территории добавлены новые испытания. Стремитесь к высокому баллу! Новый навык: Вращающийся рывок — Легендарный прием Соника вернулся! Разблокируйте Spin Dash и откройте для себя новые способы пересечения островов Звездопада.

— Легендарный прием Соника вернулся! Разблокируйте Spin Dash и откройте для себя новые способы пересечения островов Звездопада. Нью Коко — На островах Звездопада ждут новых видов Коко. Следите за их веселыми нарядами!

— На островах Звездопада ждут новых видов Коко. Следите за их веселыми нарядами! Новая игра + — Переживите заново историю Sonic Frontiers со всеми своими характеристиками и навыками, перенесенными из вашей предыдущей игры.

Это обновление также включает в себя дополнительные изменения, призванные улучшить ваши впечатления от исследования Звездопадных островов.

Добавлена ​​функция отображения процента выполнения для каждого острова — доступно на экране перехода острова, экране выбора острова и экране очистки острова.

Добавлена ​​новая экипировка Frontier Elite.

Добавлена ​​возможность изменять скорость перезарядки при прыжке.

Добавлен значок «Новый», который будет отображаться при добавлении дополнительного контента.

Добавлена ​​возможность включать/выключать функцию «Изменение фоновой музыки» в киберпространстве.

Уменьшена сложность башни на острове Рея в простом режиме.

При использовании следующих действий для экономии времени в Cyber ​​Space теперь в результатах будут отображаться цветные метки: Самонаведение: белый Спин Дэш: красный Изменение замедления при прыжке: желтый Укрепление мощи киберпространства: синий

Добавлена ​​функция сброса времени прохождения и ранга в аркадном режиме, киберпространстве, боевой гонке и т. д.

Добавлена ​​опция включения/выключения, позволяющая установить, будет ли камера использовать трюковые ракурсы при использовании навыков.

Добавлена ​​возможность настроить скорость замедления до полной остановки.

Добавлена ​​опция включения/выключения, позволяющая установить, следует ли поддерживать ускорение во время прыжка.

В музыкальный автомат добавлено 24 песни. На каждом острове добавлены звуковые воспоминания.

Дополнительные исправления ошибок.

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