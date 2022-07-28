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Вышло первое дневное обновление Xenoblade Chronicles 3, вот полные примечания к патчу

28 июля, 2022
Artem Sokolov
Фото: Монолит Софт

Хроники ксеноблейда 3 Он выходит завтра, и еще до того, как многие получат игру, уже доступен патч первого дня RPG. Изменения относительно незначительны и в основном касаются коридор расширения и доступ к внутриигровому меню, а также стандартные исправления ошибок, но убедитесь, что ярые искатели приключений будут готовы исследовать Айониос.

Полные примечания к патчу, опубликованные нинтендо (Благодаря Нинтендо все для перевода) и можно найти ниже:

Версия 1.1.0 (выпущена 28 июля 2022 г.)

— Добавлена ​​возможность получать предметы, раздаваемые через карту расширения. (После загрузки Expansion Pass в главное меню будет добавлена ​​опция «Expansion Pass», позволяющая получать раздаваемые предметы.)

— Главное меню теперь можно открыть, нажав кнопку X во время игры.

— Исправлено несколько проблем, чтобы сделать игру более комфортной.

У нас буквально есть часы, прежде чем мы все застрянем в Xenoblade Chronicles 3, и этот первый патч должен помочь нам расслабиться в этом гигантском мире. И если предстоящего завтра релиза недостаточно, чтобы соблазнить вас, вам стоит ознакомиться с нашим восторженным обзором игры:

Вы с нетерпением ждете выхода Xenoblade Chronicles 3 завтра? Дайте нам знать об этом в комментариях!

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