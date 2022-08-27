Выяснилось, что российский шпион заманивал лидеров НАТО в медовые ловушки

Красивый ювелирный дизайнер, который 10 лет скитался по Европе, на самом деле был русским шпионом, проникшим в НАТО через очаровательных и обольстительных лидеров.

Она была известна как Мария Адела Кохфельдт Ривера, но ее настоящее имя было Ольга Колобова, и она была шпионом, работавшим на российскую службу внешней разведки, ГРУ, согласно следственному веб-сайту. Беллингкэткоторый использует программное обеспечение для сопоставления изображений для его вывода.

Ривера поселилась в Риме, Мальте и Париже, прежде чем сделать Неаполь, Италия, своим первоначальным домом. Она владела ювелирным магазином и посещала городские международные концерты, включая вечера и балы, на которых присутствовали офицеры НАТО, сообщает издание.

По словам ее друзей, Ольга Колопова часто изображает из себя одинокую женщину из неблагополучной семьи. Встроить твит Ольга Колопова была агентом Службы внешней разведки России (ГРУ). Встроить твит

Ольга Колобова часто ухаживала за офицерами НАТО с командной базы в Баньоли, Италия. Неаполь / Руби через Zuma Press

Она свободно говорила по-английски и по-итальянски, и анонимный офицер сообщил Bellingcat, что у них был короткий роман. Офицер ВМС США сказал, что она ему немного понравилась.

Она рассказала европейским друзьям, что ее мать-перуанка бросила ее в России и воспитывала в жестокой семье.

В 2012 году Мария Адела, которая на самом деле была дочерью полковника российской армии, якобы вышла замуж за итальянца.

Но на самом деле он был эквадорцем и русским и умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 30 лет от «двойной пневмонии и системной волчанки».

После его смерти она поселилась в Неаполе и начала дружить с дипломатами НАТО.

Одним из ее бессознательных друзей был Марсель Дарги-Смит, бывший редактор журнала Cosmopolitan.

«Она была похожа на дочь Бога или ее племянницу. Это было огорчительно, — сказал Смит. — Она была такой красивой, такой простой. У нее было много друзей-мужчин, но они никогда не казались ей достойными. Она была очень привлекательна, а парни выглядели обычными, и я никогда этого не понимал».

Марсель Дарги-Смит утверждал, что Ольга Колопова слишком привлекательна для многих обычных мужчин. Предоставлено / Беллингкэт Офицер НАТО признался, что встречается с предполагаемой российской шпионкой Ольгой Колобовой. Встроить твит

Ольга Колопова владеет ювелирным бутиком в Неаполе, Италия.

Bellingcat заявила, что полковник Шейла Брайант, генеральный инспектор ВМС США в Европе и Африке, с подозрением отнеслась к истории с Марией Аделой.

Она попросила своих коллег «ограничить доступ» к сверхсекретной военной информации вокруг нее.

Внезапно в 2018 году Мария Адела уехала в Москву — и с тех пор друзья в Европе ее не видели. Команда Bellingcat предположила, что каким-то образом ей удалось выйти из-под прикрытия иностранных спецслужб.