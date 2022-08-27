Выяснилось, что российский шпион заманивал лидеров НАТО в медовые ловушки

Красивый ювелирный дизайнер, который 10 лет скитался по Европе, на самом деле был русским шпионом, проникшим в НАТО через очаровательных и обольстительных лидеров.
Она была известна как Мария Адела Кохфельдт Ривера, но ее настоящее имя было Ольга Колобова, и она была шпионом, работавшим на российскую службу внешней разведки, ГРУ, согласно следственному веб-сайту. Беллингкэткоторый использует программное обеспечение для сопоставления изображений для его вывода.
Ривера поселилась в Риме, Мальте и Париже, прежде чем сделать Неаполь, Италия, своим первоначальным домом. Она владела ювелирным магазином и посещала городские международные концерты, включая вечера и балы, на которых присутствовали офицеры НАТО, сообщает издание.
Она свободно говорила по-английски и по-итальянски, и анонимный офицер сообщил Bellingcat, что у них был короткий роман. Офицер ВМС США сказал, что она ему немного понравилась.
Она рассказала европейским друзьям, что ее мать-перуанка бросила ее в России и воспитывала в жестокой семье.
В 2012 году Мария Адела, которая на самом деле была дочерью полковника российской армии, якобы вышла замуж за итальянца.
Но на самом деле он был эквадорцем и русским и умер при загадочных обстоятельствах в возрасте 30 лет от «двойной пневмонии и системной волчанки».
После его смерти она поселилась в Неаполе и начала дружить с дипломатами НАТО.
Одним из ее бессознательных друзей был Марсель Дарги-Смит, бывший редактор журнала Cosmopolitan.
«Она была похожа на дочь Бога или ее племянницу. Это было огорчительно, — сказал Смит. — Она была такой красивой, такой простой. У нее было много друзей-мужчин, но они никогда не казались ей достойными. Она была очень привлекательна, а парни выглядели обычными, и я никогда этого не понимал».
Bellingcat заявила, что полковник Шейла Брайант, генеральный инспектор ВМС США в Европе и Африке, с подозрением отнеслась к истории с Марией Аделой.
Она попросила своих коллег «ограничить доступ» к сверхсекретной военной информации вокруг нее.
Внезапно в 2018 году Мария Адела уехала в Москву — и с тех пор друзья в Европе ее не видели. Команда Bellingcat предположила, что каким-то образом ей удалось выйти из-под прикрытия иностранных спецслужб.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».