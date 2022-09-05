Вы действительно хотите поменять местами выходы Wind Awakened и Twilight Princess?

В наши дни всегда ходят слухи о Switch. Когда это не ново метроид«, это «Switch Pro», а когда нет ни того, ни другого, то «ремейки Zelda». По последним слухам, Nintendo Direct сосредоточится на портах Zelda.И Можно Metroid, а это значит, что шансы на то, что речь идет о Switch Pro, высоки, верно?
Сейчас мы очень рады возможности Плетеный ветер И Сумеречная принцесса На Switch, несмотря на то, что Nintendo делает так сложно играть в эти игры каким-либо другим способом, по-видимому (если слухи верны), мы должны платить полную цену за каждую из них. несколько раз. Мы знаем, что мы тоже не одиноки — шумиха в социальных сетях сейчас очень реальна.
Но нам нельзя доверять. Мы все здесь потрясающие Зельды (очевидно, необходимое условие для трудоустройства) и приветствуем возможность заново открыть для себя разрушительные Хайрулы, пока мы ждем. Дыхание дикой природы 2. Но не слишком ли мы снисходительны к ремейкам Nintendo? Мы устали смеяться над старыми вещами? Это реально в первую очередь? Твоя очередь:
Расскажите нам, что вы думаете обо всех этих слухах о Zelda, в комментариях ниже!
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