Вы действительно хотите поменять местами выходы Wind Awakened и Twilight Princess?

В наши дни всегда ходят слухи о Switch. Когда это не ново метроид«, это «Switch Pro», а когда нет ни того, ни другого, то «ремейки Zelda». По последним слухам, Nintendo Direct сосредоточится на портах Zelda.И Можно Metroid, а это значит, что шансы на то, что речь идет о Switch Pro, высоки, верно?

Сейчас мы очень рады возможности Плетеный ветер И Сумеречная принцесса На Switch, несмотря на то, что Nintendo делает так сложно играть в эти игры каким-либо другим способом, по-видимому (если слухи верны), мы должны платить полную цену за каждую из них. несколько раз. Мы знаем, что мы тоже не одиноки — шумиха в социальных сетях сейчас очень реальна.

Но нам нельзя доверять. Мы все здесь потрясающие Зельды (очевидно, необходимое условие для трудоустройства) и приветствуем возможность заново открыть для себя разрушительные Хайрулы, пока мы ждем. Дыхание дикой природы 2. Но не слишком ли мы снисходительны к ремейкам Nintendo? Мы устали смеяться над старыми вещами? Это реально в первую очередь? Твоя очередь:

Хотите переделать Wind Waker & Twilight Princess? (8430 голосов) Да, я взволнован! 56 % Я не возражаю против того, чтобы что-то подтолкнуло меня вперед до BOTW2. 10 % У меня уже есть один/оба, и я могу легко ими управлять! 8 % Я хочу одного, но меня не беспокоит другой. 7 % Лучше получить BOTW2 раньше… 4 % Лучшая обратная совместимость или виртуальная консоль! 7 % Я устал его переделывать. 4 % Я не думаю, что слухи верны! 2 % Меня вообще Зельда не интересует. 1 %

Расскажите нам, что вы думаете обо всех этих слухах о Zelda, в комментариях ниже!