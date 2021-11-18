Вы должны встряхнуть свой телефон, когда приложение не работает

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Когда приложение не работает на моем iPhone, я часто открываю и закрываю его, пытаясь вернуть его к жизни. Если это не дает результатов, я обычно смотрю на свое устройство и пытаюсь проделать в нем воображаемую дыру, раздражая меня. Однако я никогда не был так полон «гнева» из-за того, что приложение не работает, не говоря уже о стремлении избавиться от него из-за вышеупомянутой версии гнева. Но все меняется, и я не уверен, что это хорошо.

Глава Instagram Адам Моссери радостно объявил о новой функции платформы «shake rage» в Twitter в среду, которая, по его словам, позволит пользователям сообщать о проблемах, которые у них возникают с приложением, просто встряхнув. Моссери сказал, что Shake of Rage поможет компании расставить приоритеты в отношении ошибок и других вещей, которые необходимо исправить в Instagram.

«Вы когда-нибудь пользовались Instagram, и он работал не так, как должен?» — спросил Моссери в своем видео в Twitter. «Может быть, истории не загружались, может быть, не работал звук, может быть, вы не могли загрузить изображение, и это действительно вас бесило, действительно просто бесило вас? Ну, теперь вы можете буквально встряхнуть телефон и немного появится опция, позволяющая сообщить о проблеме ».

Отвечая на вышеупомянутые вопросы, да, иногда у меня не работал Instagram. Иногда это меня расстраивало. Я не злился, но я начал открывать другое приложение, например, TikTok, ужасного конкурента Instagram, или заняться чем-то еще, например, заварить чашку чая.

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Кроме того, Моссери также обнаружил круговое удаление. Он назвал эту функцию «последней функцией», или функцией, которую пользователи давно хотели получить и которая должна была появиться раньше. Теперь, вместо того, чтобы полностью удалять роторы из-за одной плохой фотографии, Instagram позволит пользователям удалить ту фотографию, которая «может больше не существовать».

Все, что вам нужно сделать, это нажать на три точки в правом верхнем углу карусели и нажать Edit (Нет удалить) и смахните до фотографии, которую хотите удалить. Оттуда нажмите маленькую кнопку удаления в верхнем левом углу этой фотографии. Использование этой функции кажется простым, хотя я также могу видеть большое количество людей (включая меня), случайно удаляющих роторы, сначала нажав кнопку «Удалить».

Хотя я не думаю, что возможность модифицировать карусель повредит, я очень обеспокоен этой новой функцией Rage Shake.

«Гнев» — это сильное слово, конкретно относящееся к «жестокому и неконтролируемому гневу», согласно Мерриам-Вебстер. Таким образом, поощрение пользователей сердито встряхивать свои телефоны может привести к непреднамеренным инцидентам, таким как поломка телефона или травмирование человека. Я не уверен, что какая-либо страховка купит оправдание «Я сломал свой телефон, потому что Instagram сказал мне разозлиться и избавиться от него» (хотя я могу ошибаться, дайте мне знать в комментариях). И, Боже, храни бедняков, получающих полные гнева летающие телефоны.

Между тем, я В самом деле Я сомневаюсь, что Instagram купит вам новый телефон, если вы сломаете его во время его сердитой тряски, даже если он был в сервисе компании. Я также сомневаюсь, что компания позаботится о потенциальных медицинских счетах человека, который ударил по вашему телефону извержением. Значит ли это, что я считаю это плохой идеей? Нет, это может быть хорошим способом исправить ситуацию быстрее. Но название «вибрация гнева» наполняет меня тревогой и небольшим страхом.

Все, что я могу сказать: остерегайтесь.

Функция Instagram rage shake в настоящее время доступна для iOS и Android только в США. Карусель удаления доступна на iOS и скоро появится на Android.