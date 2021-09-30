Вы думали, что пожарный сезон в США был плохим. Россия такая плохая.

В середине августа глава Саги Республики Россия сказал жителям не выходить на улицу и по возможности избегать вдыхания нефильтрованного воздуха. Дым лесных пожаров заполнил улицы Якутска, уменьшив видимость до менее квартала. Дым распространился Впервые на Северный полюс. Он распространился по Тихому океану.

Пожар, вспыхнувший в этом году в Калифорнии, ошеломил лесничих своими размерами и интенсивностью. Но они ничтожны по сравнению с пожарами в Сибири.

Мы до сих пор не знаем, сколько земель было уничтожено лесными пожарами в этом сезоне, и эти спутниковые данные все еще поступают. Гринпис, на основе статистики Пожарной службы России, Рейтинги 65000 квадратных миль были сожжены – В этом году в США сожжено более чем в шесть раз больше площадей. В августе на северо-востоке России в Саге и Сукотке вспыхнуло 190 пожаров.

В июле и августе в результате лесных пожаров на северо-востоке России в атмосферу было выброшено 806 миллионов метрических тонн углекислого газа. Согласно новому отчету Коперник, спутниковая программа ЕС. «Это больше выбросов углерода, чем во всей Германии, одной из крупнейших экономик мира», – сказал Джеймс Маккарти, картографический эксперт, который следит за лесами мира для глобального мониторинга лесов. «Вы видите, что эта тенденция растет все больше и больше».

Пожар был обнаружен в июле и августе.

Глобальный мониторинг лесов

Эта тенденция нагревает мир, особенно со всех концов земли. Марк Баррингтон, старший научный сотрудник Атмосферной обсерватории Коперника, сказал: «Хорошо известно, что за последние 14 лет или около того скорость потепления в полярных регионах была в два-четыре раза выше, чем в остальном мире. .

В 2020 году российский город Верхоянск достиг отметки 100,4 градуса по Фаренгейту, самой высокой дневной максимальной температуры, зарегистрированной к северу от Полярного круга. Это часть потепления Арктики, которое «почти невозможно» без антропогенного изменения климата. Согласно недавней гипотетической статье В журнале Изменение климата. Обычно холодную и влажную сибирскую тайгу – или северный лес, как мы называем его в Северной Америке – варят и сушат. Но по сравнению с этим годом прошлогодняя температура была выше прошлогоднего рекорда: Вергоянск. 118 градусов по Фаренгейту в июне. Уже засохшие растения стали хрустящими. Потом появилась лампа.

Раньше молния не ударяла к северу от полярного круга – это был рецепт холодной бури, а не трения горячего воздуха о холодные облака. Но сейчас лето приносит в Арктику много теплого воздуха, и Удары молнии там утроились. В последнем десятилетии.

Неудивительно, что сочетание жаркого, сухого леса и молнии вызывает много пожаров. Общие выбросы углерода в результате глобальных лесных пожаров в августе составили 1,4 миллиарда тонн, по сравнению с полумесяцем. Выбросы от ископаемого топлива.

Глобальный мониторинг лесов

Исторически сложилось так, что огонь был частью годового дыхательного цикла планеты: леса горят в засушливые сезоны, выделяя углерод, но затем растут и повторно поглощают этот углерод. Но это означает отход от арктического пожарного цикла. Это пример обратной связи, когда изменение климата начинает производить больше парниковых газов, что приводит к более быстрому потеплению. Хотя в мире быстро происходит выброс ископаемого топлива, увеличение выбросов от искр в Арктике может сохраниться как минимум на 100 и более лет.

Но это не значит, что человечество ничего не может сделать. По словам Баррингтона, даже с учетом пожаров в Арктике большинство выбросов от пожаров по всему миру происходит из тропических регионов. В Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии люди вырубают леса и сажают деревья, чтобы создать пастбища и фермы. Если правительства будут защищать леса от захватчиков земель, обеспечивать выход из нищеты для вырубки и сжигания фермеров и предоставлять людям больше методов и технологий выращивания продуктов питания на меньших площадях, выбросы от лесных пожаров будут сокращены – даже при ухудшении условий лесных пожаров.