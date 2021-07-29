Вы его выключили и снова включили? На МКС прибудет российский аппарат “Наука” • Реестр

Старый российский модуль “Наука” прибыл на Международную космическую станцию ​​(МКС) примерно через 25 лет после начала строительства исследовательского модуля.

Несмотря на довольно трудное начало жизни в космосе после запуска на ракете «Протон-М» с космодрома Байконур, инженерам удалось запустить ветеранские двигатели блока в ряде маневров коррекции орбиты, чтобы доставить «Наука» на Международную космическую станцию.

Точное время контакта с объектами, согласно полученной телеметрической информации: 16:29:01 по московскому времени. Согласно полученной телеметрической информации, точное время связи – 13:29:01 UTC. pic.twitter.com/U40UiVVO5K – роскосмос 29 июля 2021 г.

Проблемы сохранялись до последних моментов, с проблемами ручной активации TORU, неподходящим видео и классным вызовом контроллеров «перезапустить, а затем выключить», пока астронавты боролись с элементами управления. Однако в 13:29:01 по всемирному координированному времени блок был пристыкован к порту, недавно освобожденному блоком «Пирс».

В течение последних нескольких метров перед захватом и контактом космонавту Олегу Новицкому было дано указание запустить ручное управление. Согласно прямой трансляции НАСА, Новицкий тогда руководил аппаратом, хотя Поздняя коррекция у мужчин Процесс остался автоматическим. Так или иначе, Новицкий получил совет от Центра управления полетами: «Было нелегко стыковаться …»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обычно был в настроении.

С сегодняшнего дня иностранцы учатся произносить новое русское слово – флаг. – РОГОЗИН (Рогозин) 29 июля 2021 г.

Согласно Google Translate, это означает «прикосновение есть !!! Далее следует: «С сегодняшнего дня иностранцы учатся произносить новое русское слово – флаг. “

Экипаж МКС теперь проведет следующие несколько часов, проверяя герметичность, прежде чем открыть люк для нового дополнения.

В то время как Роскосмос не раскрыл проблем, с которыми инженеры столкнулись во время полета, ESA Beans просочилась в блог вчераПодтверждая, что космический корабль не только не смог завершить свой первый орбитальный выход, система рандеву “Курс” также потребовала устранения неисправностей в полете.

Роскосмос не ответил записывать Запросы разъяснений.

Европейское космическое агентство заинтересовано в успехе миссии, предоставив Европейскую роботизированную руку (ERA) для установки. Помимо дополнительных лабораторных помещений, «Наука» также включает дополнительную спальню и новую ванную комнату для космонавтов.

Так что все хорошо, что хорошо кончается.

Тем временем, вернемся в Terra Firma



Расширение Международной космической станции долгожданным российским модулем произошло после того, как Соединенное Королевство предприняло предварительные шаги по созданию внутренних пусковых мощностей, которыми пользуются Россия и США. Министр транспорта Грант Шаппс объявил об этом дне. Наконец-то принят регламент космических полетов.

Этот шаг – еще один шаг к запуску ракет с территории Великобритании.

Управление гражданской авиации (CAA), которое регулирует ракетную деятельность в соответствии с Указом по аэронавигации 2016 года, было назначено отраслевым регулирующим органом, и первые запуски спутников с космодрома Великобритании ожидаются в 2022 году.

«Это также ставит Великобританию в уникальное положение как первую страну в Европе, которая может запускать космические корабли и спутники с родной земли», – заявило Британское космическое агентство.

Мы подозреваем, что Норвегия может кое-что сказать по этому поводу. Как и Великобритания, она не является частью Европейского Союза, но является членом Европейской экономической зоны. Базирующаяся в Мюнхене компания Isar Aerospace, которая недавно расширила свой раунд финансирования серии B до более чем 165 миллионов долларов, планирует первый испытательный полет своей ракеты-носителя Spectrum из Андойи, Норвегия, в 2022 году.

Что касается британских правил, Скирора сказал из Эдинбургской рок-группы записывать: «Правила были опубликованы, напечатаны и теперь будут претворяться в жизнь независимым регулятором космических полетов. Skyrora, как и все британские аэрокосмические компании, будет применять конструктивный подход и увеличивать свое участие, чтобы эти правила соответствовали своему назначению». ®