Вы знали, что Дорис Робертс была еврейкой из Сент-Луиса? – Сент-Луис Светлый еврей

Иногда вам кажется, что вы все знаете, а затем что-то напоминает вам, что вы этого не знаете. Сегодня я узнал, что известная актриса Дорис Робертс родилась не только в Сент-Луисе, но и была еврейкой.

Робертс Дорис Мэй Грин родилась 4 ноября 1925 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в семье русско-еврейской пары Энн и Ларри Грина.

Робертс обнаружила в себе любовь к актерскому мастерству в раннем возрасте. Однажды она сказала, что впервые почувствовала признание публики, когда была в спектакле в детском саду: «Я слышала, как публика разражалась смехом, я знала, что хочу быть актрисой!»

Отец Робертс бросил ее семью, когда ей было всего десять лет, и потеря отца вызвала серьезные проблемы для маленького ребенка. Робертс сказал шествие Журнал пишет: «Я всегда думал, что он бросил нас, потому что я была недостаточно хороша, достаточно умна, достаточно высока. Со мной что-то было не так, иначе мой отец никогда бы не бросил мою мать». Робертс и ее мать на некоторое время переехали жить к родителям ее матери в Бронкс. Позже ее мать снова вышла замуж, и Дорис взяла имя своего отчима Робертс. После школы она поступила в Нью-Йоркский университет, но бросила ее, чтобы заниматься актерским мастерством.

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В начале 1950-х годов карьера Роберта началась со смешения телевизионных и театральных проектов. На маленьком экране она появлялась в таких шоу, как студия один А также Театр “Звездный свет”. Робертс дебютировала на Бродвее в 1955 году в постановке время вашей жизни Уильям Сароян. В том же году она также появилась на сцене в фильме Уильяма Марчанта. офисная группа.

Вскоре Робертс начала брать на себя материнские роли, начиная с роли Эдварда Олби. американская мечта. После первого появления в своем фильме в 1961 году дикая вещьРобертс метался между большим и маленьким экранами в течение следующих двух десятилетий, появляясь в таких фильмах, как Хороший способ умереть (1968), убийцы медового месяца (1969) и Пелхэм взял один, два, три (1974), популярный телесериал того времени, такой как БареттаА также Все в семье А также мыло.

В 1979 году Робертс сыграла еще одну материнскую роль в популярном сериале. EngyЭто впервые в карьере сделало ее известной знаменитостью. После этой роли она присоединилась к актерскому составу. Ремингтон Стил в 1983 году. В течение следующего десятилетия Робертс продолжал регулярно появляться в качестве гостя в различных сериалах, в том числе Святой в другом местеза что она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Среди других знаковых сериалов, в которых она снялась в 80-е, были: Барни МиллерА также Лодка любви А также остров фантазий.

В 1995 году Робертс исполнила роль Мэри Бэррон. Все любят РаймондаОна играет высокомерную мать вместе с комиком Рэем Романо. Питер Бойл сыграл ее мужа Фрэнка в сериале, и они с Бойлом стали одной из самых забавных пар на телевидении, часто спорив, как настоящие пары. Робертс также получила много смеха из-за ее неидеальных отношений со своей невесткой Деброй (которую играет Патриция Хитон).

Игра Мэри Бэррон изменила жизнь Робертса Все любят Раймонда Это сделало ее известной во всем мире. как она сказала ежедневный ассортимент«Мы работаем в 171 стране … Этим летом я побывал в Европе и в каждой стране, я был там (кроме России), люди знают мое имя, и они кричали и говорили, как сильно они меня любят и предлагают нам . » Помимо международной известности, ее работа в сериале принесла ей четыре премии “Эмми” в категории “Лучшая женская роль второго плана” в 2001, 2002, 2003 и 2005 годах.

После этого Робертс видела, как ее актерская карьера продолжает процветать. Все любят Раймонда Он закончился в 2005 году. Она появлялась в качестве гостьи в таких телепередачах, как Отчаянные домохозяйки А также анатомия инстинкта. Робертс также играл повторяющиеся роли в Мелисса и Джоуи А также От 4 до 9 человек. Она также снялась в таких фильмах, как играть в игруА также Физическая защита свидетелей и леди. чудо Серия телефильмов.

Помимо актерского мастерства, Робертс также был писателем и активистом. ударять Нью-Йорк Таймс Список бестселлеров 2005 года с ее книгой Ты голоден, дорогая? Жизнь, смех и лазанья. Она поддерживала несколько инициатив, в том числе «Щенки за решеткой» и Фонд «Дети со СПИДом». Робертс также выступал против дискриминации по возрасту и давал показания по этому поводу перед Конгрессом.

У Робертс есть сын, ее менеджер Майкл Каната, от первого брака. Она вышла замуж во второй раз за писателя Уильяма Гвинна с 1963 года до его смерти в 1983 году.

Робертс умерла от инсульта во сне в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 17 апреля 2016 года в возрасте 90 лет.