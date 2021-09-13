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Вы знали, что Дорис Робертс была еврейкой из Сент-Луиса? – Сент-Луис Светлый еврей

13 сентября, 2021
Muhammad

Иногда вам кажется, что вы все знаете, а затем что-то напоминает вам, что вы этого не знаете. Сегодня я узнал, что известная актриса Дорис Робертс родилась не только в Сент-Луисе, но и была еврейкой.

Робертс Дорис Мэй Грин родилась 4 ноября 1925 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в семье русско-еврейской пары Энн и Ларри Грина.

Робертс обнаружила в себе любовь к актерскому мастерству в раннем возрасте. Однажды она сказала, что впервые почувствовала признание публики, когда была в спектакле в детском саду: «Я слышала, как публика разражалась смехом, я знала, что хочу быть актрисой!»

Отец Робертс бросил ее семью, когда ей было всего десять лет, и потеря отца вызвала серьезные проблемы для маленького ребенка. Робертс сказал шествие Журнал пишет: «Я всегда думал, что он бросил нас, потому что я была недостаточно хороша, достаточно умна, достаточно высока. Со мной что-то было не так, иначе мой отец никогда бы не бросил мою мать». Робертс и ее мать на некоторое время переехали жить к родителям ее матери в Бронкс. Позже ее мать снова вышла замуж, и Дорис взяла имя своего отчима Робертс. После школы она поступила в Нью-Йоркский университет, но бросила ее, чтобы заниматься актерским мастерством.

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В начале 1950-х годов карьера Роберта началась со смешения телевизионных и театральных проектов. На маленьком экране она появлялась в таких шоу, как студия один А также Театр “Звездный свет”. Робертс дебютировала на Бродвее в 1955 году в постановке время вашей жизни Уильям Сароян. В том же году она также появилась на сцене в фильме Уильяма Марчанта. офисная группа.

Вскоре Робертс начала брать на себя материнские роли, начиная с роли Эдварда Олби. американская мечта. После первого появления в своем фильме в 1961 году дикая вещьРобертс метался между большим и маленьким экранами в течение следующих двух десятилетий, появляясь в таких фильмах, как Хороший способ умереть (1968), убийцы медового месяца (1969) и Пелхэм взял один, два, три (1974), популярный телесериал того времени, такой как БареттаА также Все в семье А также мыло.

В 1979 году Робертс сыграла еще одну материнскую роль в популярном сериале. EngyЭто впервые в карьере сделало ее известной знаменитостью. После этой роли она присоединилась к актерскому составу. Ремингтон Стил в 1983 году. В течение следующего десятилетия Робертс продолжал регулярно появляться в качестве гостя в различных сериалах, в том числе Святой в другом местеза что она получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Среди других знаковых сериалов, в которых она снялась в 80-е, были: Барни МиллерА также Лодка любви А также остров фантазий.

В 1995 году Робертс исполнила роль Мэри Бэррон. Все любят РаймондаОна играет высокомерную мать вместе с комиком Рэем Романо. Питер Бойл сыграл ее мужа Фрэнка в сериале, и они с Бойлом стали одной из самых забавных пар на телевидении, часто спорив, как настоящие пары. Робертс также получила много смеха из-за ее неидеальных отношений со своей невесткой Деброй (которую играет Патриция Хитон).

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Игра Мэри Бэррон изменила жизнь Робертса Все любят Раймонда Это сделало ее известной во всем мире. как она сказала ежедневный ассортимент«Мы работаем в 171 стране … Этим летом я побывал в Европе и в каждой стране, я был там (кроме России), люди знают мое имя, и они кричали и говорили, как сильно они меня любят и предлагают нам . » Помимо международной известности, ее работа в сериале принесла ей четыре премии “Эмми” в категории “Лучшая женская роль второго плана” в 2001, 2002, 2003 и 2005 годах.

После этого Робертс видела, как ее актерская карьера продолжает процветать. Все любят Раймонда Он закончился в 2005 году. Она появлялась в качестве гостьи в таких телепередачах, как Отчаянные домохозяйки А также анатомия инстинкта. Робертс также играл повторяющиеся роли в Мелисса и Джоуи А также От 4 до 9 человек. Она также снялась в таких фильмах, как играть в игруА также Физическая защита свидетелей и леди. чудо Серия телефильмов.

Помимо актерского мастерства, Робертс также был писателем и активистом. ударять Нью-Йорк Таймс Список бестселлеров 2005 года с ее книгой Ты голоден, дорогая? Жизнь, смех и лазанья. Она поддерживала несколько инициатив, в том числе «Щенки за решеткой» и Фонд «Дети со СПИДом». Робертс также выступал против дискриминации по возрасту и давал показания по этому поводу перед Конгрессом.

У Робертс есть сын, ее менеджер Майкл Каната, от первого брака. Она вышла замуж во второй раз за писателя Уильяма Гвинна с 1963 года до его смерти в 1983 году.

Робертс умерла от инсульта во сне в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 17 апреля 2016 года в возрасте 90 лет.

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