Вы ищете площадь Сан-Марко? Вместо этого вы можете оказаться на верфи

Монфальконе, Италия – Виттория Компарони никогда раньше не была в Венеции. Поэтому для следующего медового месяца она забронировала круиз своей мечты, включая великолепный подход к городу мимо площади Сан-Марко, Дворца Дожей и всех удивительных сокровищ вдоль канала Джудекка.

На рассвете в субботу оркестр MSC с 2500 пассажирами направился к обозначенной остановке в Венеции, и 28-летняя г-жа Комароне и ее муж, оба из Казерты на юге Италии, поднялись на балкон своей каюты. Под небом, переливающимся лососевыми красками, пара открыла вид.

Высокие краны склонились над огромной верфью. Термоэлектрическая градирня в мятные полосы возвышалась над стенами, обмотанными колючей проволокой. Вывески вдали рекламировали главную культурную достопримечательность – Музей кораблестроения.