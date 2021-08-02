Вы ищете площадь Сан-Марко? Вместо этого вы можете оказаться на верфи

Монфальконе, Италия – Виттория Компарони никогда раньше не была в Венеции. Поэтому для следующего медового месяца она забронировала круиз своей мечты, включая великолепный подход к городу мимо площади Сан-Марко, Дворца Дожей и всех удивительных сокровищ вдоль канала Джудекка.
На рассвете в субботу оркестр MSC с 2500 пассажирами направился к обозначенной остановке в Венеции, и 28-летняя г-жа Комароне и ее муж, оба из Казерты на юге Италии, поднялись на балкон своей каюты. Под небом, переливающимся лососевыми красками, пара открыла вид.
Высокие краны склонились над огромной верфью. Термоэлектрическая градирня в мятные полосы возвышалась над стенами, обмотанными колючей проволокой. Вывески вдали рекламировали главную культурную достопримечательность – Музей кораблестроения.
«Это не так очаровательно, как Венеция», – сказала г-жа Компарони.
Ошибка навигации не привела его к Монфальконе, промышленному порту со знаменитой историей судостроения, более чем в двух часах езды к востоку от Венеции. Правительство сделало.
13 июля, на следующий день после свадьбы госпожи Комароне, премьер-министра Италии Запрещенные круизные лайнеры и другие огромные лодки От озера и каналов Венеции – Ход, которого давно добивались защитники окружающей среды и местные активисты, чтобы защитить хрупкую экосистему и Рассерженные жители после долгих лет массового туризма.
К субботе, в последний день перед вступлением запрета в силу 1 августа, круизные компании уже отказались от Венеции и Перенаправлен на другие порты, включая Монфальконе. 55-летняя Сабрина Рани, чей муж работал на огромном круизном лайнере, все еще стоявшем во дворе, сказала, что местные жители, переходящие от гавани по заляпанному ржавчиной пляжу и заброшенным зданиям с разбитыми окнами, восхищались «удивительным утренним светом корабля» ».
Но некоторые пассажиры были менее удовлетворены Монфальконе, чем Монфальконе с ними.
«Мы очень расстроились», – сказала 43-летняя Эрика Розини, которая узнала об изменениях, как только корабль отправился в плавание. «Было нехорошо проснуться сегодня утром и увидеть это ужасное зрелище».
Она решила избежать длительной поездки на автобусе в Венецию и провести день с семьей на лодке. «Лужи ужасные», – сказала она, стоя в одной из них, попивая безалкогольный коктейль, крича под громкую музыку и пытаясь смотреть на море, а не на верфь. «Он маленький, и в нем много – много – людей».
Некоторые пассажиры, в том числе молодожены, отважились на автобус.
«Я надеялся, что мы прибудем морем, – сказал он, – но с этими изменениями мы знали, что что-то изменится». Миссис сравнить Когда я вышел из автобуса на терминале круизных лайнеров в Венеции, на мне была черная футболка с надписью «Жизнь хороша».
Она сказала: «Это возможно».
Она и ее муж, 32-летний Гаэтано Ла Ваккара, и остальная часть их группы сели на небольшую лодку, которая высадила их в том же канале Джудекка, по которому ходили круизные лайнеры. Они с комфортом делили пространство с общественными автобусами-вапоретто, водными такси, множеством моторных лодок и качающихся гондол.
Под палящим солнцем площади Сан-Марко пара последовала за гидом и пробиралась сквозь ослабленную эпидемией толпу. Они взялись за руки и подняли шеи в выражении удивления перед великолепной мозаикой базилики, статуей крылатого льва на колонне и высокой колокольни.
Они узнали немного истории и сделали несколько снимков. Они казались счастливыми друг с другом и с оружием, без интереса к миру или тяжелого чувства по поводу лишнего шага, чтобы добраться сюда.
«Я полагаю, это верно», – сказал г-н Ла Вакара, когда его шея была обернута поперечной сумкой, контроллером аудиогида и синими удостоверениями личности, имея в виду постановление, запрещающее кораблю покинуть лагуну. «Это более уважительно».
Когда пара продолжала свой путь к мосту Риальто, лидеры сопротивления круизным лайнерам в Венеции радовались своей победе.
«В течение 10 лет нам была нужна вода здесь», – сказал Томмазо Каччиари, представитель комитета «Нет большим кораблям», имея в виду акведук. Когда в прошлом месяце было объявлено о запрете, он сказал, что был со своей женой и сыном – которому 3 года и который кричит «уродливый корабль» всякий раз, когда видит большой корабль – в кафе, плавающем под флагом «никаких больших кораблей».
«Партия в основном сформирована», – сказал он, охарактеризовав указ как «освобождение».
Когда война закончилась, ветеран круизных лайнеров вытащил сигарету и сказал, что обдумывает свой следующий шаг. Среди возможностей: борьба с предлагаемым круизным пирсом в Маргере, торговом порту озера на материке, А может помочь жителям другие города Держите корабли подальше.
Сообщите, что ранее в тот же день работники бара на пляже Монфальконе Г-н Каччари просил, чтобы пришло больше круизных судов и осталось больше пассажиров. «Подождите два года, – сказал он.
За годы до пандемии город был настолько захвачен туристами, что жители описали их наплыв как «нападение», как угрозу существованию. Наводнения из-за повышения уровня воды. Экономика всегда увлекалась туризмом. Жители передали свои квартиры прибыльным Airbnb и покинули город. Бюджетные авиакомпании привлекают все больше и больше людей из все большего и большего количества мест.
Но круизные лайнеры, хотя и привезли лишь небольшую часть туристов, стали наиболее заметным символом этого наводнения и вызвали эмоциональное сопротивление. Когда пандемия остановила круизы, противники набрали обороты. И когда корабли ненадолго вернулись, несмотря на более раннее заявление правительства, что они не вернутся, он рассердился. Город взорвался.
Долгое время флаги, футболки и плакаты No Big Ships покрывали окна офиса комиссии в фешенебельном районе города, куда редко заходят посетители круизных лайнеров. И когда они это делали, дела часто шли плохо.
31-летняя Валентина Занда, которая поддержала запрет и работала на бывшем стенде Комитета по запрету больших лодок, стала Dr. Зеленый магазин “Жизни из конопли”. «Серьезно, они должны заранее выбрать, кто может прийти сюда».
Однако она не была полностью лишена сочувствия. Г-жа Занда сказала, что она сама работала на стойке регистрации круизного терминала около десяти лет назад, а однажды провела две недели на круизном лайнере в качестве хозяйки.
«Я набрала 15 фунтов. Весь алкоголь», – сказала она. Затем, очень спокойно глядя на среднюю дистанцию, я подумала: «С одной стороны, это дает работу. Но какой ценой? “
В последние часы эры круизных лайнеров этот вопрос навис над Венецией.
Гондольеры назвали это «ударом в живот», когда эпидемия уже опустошила город. Создатели традиционных венецианских масок заявили, что протестующие, не интересовавшиеся туристической индустрией, действовали эгоистично.
Многие жители до сих пор разлучены. Алессандра де Респенес, 75 лет, ее семья владеет компанией. Кантина дель Вино, бывший винный бар Сиафи Более 60 лет ей нравилось видеть отражение проплывающих кораблей в зеркале своего бара. Но после аварий, особенно в мега-опере MSC Врезался в док в 2019 годуОна сказала: «Страх был реальным, что они упадут на вас. Это небоскребы».
В то время как венецианцы созерцали мир за пределами круизов, молодожены отправились в другие места и пообедали, прежде чем отправиться обратно в Монфальконе. Они ехали возле гавани, где модель круизного лайнера Crow Princess стоит в вестибюле среди шатающихся моряков и рабочих, и где менеджер стойки регистрации рекомендует выставку «Посвящается людям, умершим от асбеста» в Музее судостроения.
Пара вошла в оркестр, в то время как муж миссис Розини у бассейна и по телефону выкладывал мемы о том, как ему обещали вид на Сан-Марко, но он получил только эту паршивую верфь.
Когда солнце начало садиться, оркестр снова отправился в плавание. Миссис Комарон поднялась на балкон и наблюдала, как верфи, краны и градирня становятся все меньше. Она сказала, что думала о Венеции – «с ее дворцами, мостами и башнями».
Эмма Попола предоставила репортажи из Рима.