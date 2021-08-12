Вы можете передавать историю чата WhatsApp между iOS и Android, но для этого вам нужно будет купить Galaxy Fold.

На сегодняшнем мероприятии Galaxy Unpacked многое пошло не так. Из Два новых складных смартфона мне Первые умные часы Wear OS 3Samsung недавно принесла много новостей, чтобы обнародовать это. Фактически, если бы вы не уделяли достаточно внимания, возможно, вы пропустили одно объявление. WhatsApp наконец-то упростил перенос всей истории чата между iPhone и устройствами Android.

В настоящее время пользователи WhatsApp могут Синхронизируйте их разговоры на новое устройство с помощью резервных копий Google Диска на Android и резервных копий iCloud на iOS. Если вы переходите с Pixel на Pixel или с iPhone на iPhone, это работает без каких-либо серьезных сбоев. Если вы хотите перейти на другую платформу – будь то с Android или с Android – это обновление позволит вам сделать это без потери всех ваших сообщений, голосовых заметок и фотографий.

Вы хотите безопасно перенести историю WhatsApp с одной платформы на другую? Мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным, начиная с @ Телефон Samsung Оборудование, оно приближается к @Android Скоро телефоны iOS. – Уилл Кэткарт (@wcathcart) 11 августа 2021 г.

Однако для охвата всех пользователей потребуется некоторое время. Благодаря партнерству с Samsung и его приложением Smart Switch, Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 станут первыми устройствами, поддерживающими передачу данных. Итак, если вы сейчас используете iPhone, и любое из современных складных устройств вызывает ваш интерес, вы сможете брать с собой все свои данные, не полагаясь на Google Drive или iCloud.

Существует некоторая путаница в отношении того, когда именно эта функция будет распространена на все устройства Android – сам WhatsApp заявляет, что в ближайшие недели она появится на устройствах Samsung под управлением Android 10 или более поздних версий – но как только все телефоны будут поддерживаться, вы сможете снова переключаться между операционными системами. и вперед без потери данных. По заявлению компании, встроенное в приложение шифрование не позволяло функции портирования работать до этого момента, но сотрудничество между «крупнейшими мировыми операционными системами и производителями мобильных устройств» позволило избежать блокировки ОС.

Спасибо за Утечка бета-версий WhatsAppМы знали, что эта функция появится в ближайшее время. Нам нужно подождать, пока он появится на всех телефонах, чтобы попробовать, но если вы знаете кого-то, кто хочет перейти с iPhone на Galaxy Z Fold3 этой осенью, это новости, которых они ждали.