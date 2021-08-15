“Вы напугаете многих маленьких детей!”

Выпускные экзамены на американские таланты 16-й сезон стартовал во вторник, и у него была действительно разнообразная команда. В динамично развивающемся эпизоде, в монтаже, фигурировали герой из теста для пиццы, конкурсное блюдо для торта, кролик, играющий в баскетбол, группа плюшевых медведей, группа фанатов Терри Крюса без рубашки, два фанатика, волшебник науки, риэлтор / рок-девушка из Дженис Джоплин, парень, который играл на музыкальном инструменте в начальной школе, одновременно играя в битбокс, и певец-подросток по имени Зак Тейлор, который, к сожалению, не имел отношения к Хэнсону.

Но неожиданная и творческая работа в ночное время (которая приветствуется или только уместна для демонстрации талантов такой солянки, как восемьПаша, должно быть, был изворотливым русским танцором, который, по всей видимости, скучал по жене Илоне и не смог попасть на запланированное дуэтное прослушивание, был вынужден импровизировать и пройти его в одиночку.

«У меня большие проблемы, и я пытаюсь понять, что делать … Мы должны станцевать новый номер», – осторожно сказал Паша судьям, заявив, что никогда раньше не выступал соло. «Я очень волнуюсь … Если вы дадите мне шанс, я надеюсь, что это сработает».

Это грандиозное шоу, которое должно продолжаться! – отметил судья Хой Мандель, пожелав Паше всего наилучшего, но, как и другие правители, отнесся к этому скептически.

Что за этим последовало … ну, это сложно описать. Но достаточно сказать, что она будет преследовать тебя восемь умы телезрителей на время. После того, как Паша на мгновение покинул сцену, ведущая Тери выводит в долину пару супер-роботизированных кукол – танцующий дуэт, который выглядит наполовину человеком / наполовину куклой, как пара мультфильмов Диснейленда, отделившихся от веревок во время поездки. на “Это маленький мир” или “Особняк с привидениями” и стать. Теперь они бегут в незнакомое место. восемь Театр. И в конце их причудливого кружащегося музыкального номера кукла переворачивает саржу … чтобы открыть под ней соло-пашу!

После запоздалой реакции судья София Вергара с криком вскочила на ноги, выглядя еще более потрясенной, чем когда она думала, что случайно застрелила Саймона Коуэлла из арбалета. «Люблю ее! Это было так удивительно! Я никогда в жизни не видел ничего подобного!» – подумал я.

История продолжается

Затем столь же удивленный Хауи сказал Паше после откровения, который стоял там с двумя соединенными сдвоенными поперечинами, растущими из его спины: «Если бы люди просто согрелись, вы бы напугали многих маленьких детей!»

“она была… удивительныйвоскликнула Хайди Клум, и улыбающийся Паша ответил просто: “я знаю. (Думаю, в этом суть.)

Паша и Илона о талантах Америки. (Фото: NBC)

Даже Саймон, который видел практически все за многие годы своего сидения на досках, для этого ИдолИ Икс фактор, И Иметь талант Прямо по обе стороны от пруда. “Ты Владеет нас, да? Мы все думали: «Это будет ужасно», но на самом деле это было потрясающе! Это был большой сюрприз ».« Нам нравится удивляться, и я только что сделал это. Вот почему вы получаете четыре да ».

И теперь, когда это кошмарное топливо будет поддерживать смелых зрителей в течение следующих трех недель, американские таланты У нее будет перерыв, пока NBC будет транслировать Олимпийские игры в Токио. И когда 16-й сезон возобновится 10 августа живыми выступлениями в Dolby Theater в Голливуде, более 150 прослушанных работ в этом сезоне сократятся до 36. (К сожалению, продюсеры отменили эпизоды Judges ‘Cuts в этом сезоне, предположительно вернувшись к расписанию после того, как летние игры были остановлены.) Мы уже знаем шесть групп Golden Buzzer, которые автоматически перенесутся в живые туры: инди-поп-певцы / выжившие после рака. Nightbirde (Выбор Саймона), быстро меняющаяся артистка Леа Кайл (Хайди), Хор медсестер Northwell Health (Howie’s), Бродвей Джимми Ирод (София), World Taekwondo Team (Терри) и вундеркинд из детской оперы Виктори Бринкер (восемьПервая в истории единодушная группа Golden Buzzer).

Но присоединится ли к этим конкурсантам Паша – и если да, то появится ли наконец его настоящая жена Илона? Возможно, ему это все-таки не нужно, потому что он так хорошо работал сам по себе … но я могу только представить, насколько ужасным он мог бы стать, если бы он был с двумя кукловодами и несколькими диско-марионетками в миксе.

Паша и Илона о талантах Америки. (Фото: NBC)

Эпизод прослушивания во вторник закончился захватывающим моментом, так как судьи якобы обсудили решение полуфиналистов в прямом эфире о группе участников, засоряющих поляроиды с помощью доски, и при этом выглядящих как Чарли. В Филадельфии всегда солнечно меня я. Но нам придется подождать после Олимпиады, чтобы увидеть, у кого есть шанс поехать на восемь золото. увидимся позже.

Подробнее от Yahoo Entertainment:

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