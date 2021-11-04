‘Вы не одиноки’: делегация Европарламента рассказала Тайваню о своем первом официальном визите

ТАЙБЭЙ (Рейтер) – Первая официальная делегация Европейского парламента на Тайване заявила в четверг, что дипломатически изолированный остров не одинок, и призвала к более смелым мерам по укреплению связей между Европейским союзом и Тайванем, поскольку Тайбэй сталкивается с растущим давлением со стороны Пекина.

А Тайвань, у которого нет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме небольшого Ватикана, стремится к углублению связей с членами Европейского Союза.

Визит проходит в то время, когда Китай Военное давление возрастает, включая повторяющиеся задачи до Китайские боевые самолеты Рядом с демократическим Тайванем, с которым Пекин утверждает, что является аффилированным лицом, и не исключает его применения силой.

«Мы пришли сюда с очень простым и очень ясным посланием: вы не одиноки. Европа поддерживает вас», – сказал президент Тайваня Цай Инь-вэнь Рафаэль Глюксманн, член Европейского парламента от Франции, во время встречи, транслировавшейся в прямом эфире на Facebook. .

«Наш визит следует рассматривать как важный первый шаг», – сказал Глюксман, возглавляющий делегацию. «Но тогда нам нужна очень конкретная повестка дня встреч на высоком уровне и конкретных совместных шагов на высоком уровне для построения гораздо более прочного партнерства между ЕС и Тайванем», – добавил он.

Трехдневный визит, организованный комитетом Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы, будет включать обмен мнениями с тайваньскими официальными лицами о таких угрозах, как дезинформация и кибератаки.

Президент Тайваня Цай Инвэнь и Рафаэль Глюксманн, председатель Специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству, присутствуют на встрече в Тайбэе, Тайвань, 4 ноября 2021 года. Офис президента в Тайване / Сообщение через Reuters Подробнее

Цай имеет предупрежден Активизировать усилия Китая по завоеванию влияния на Тайване, требуя от органов безопасности противодействия попыткам проникновения.

«Мы надеемся создать демократическую коалицию против дезинформации», – сказал Цай делегации в президентском офисе.

«Мы считаем, что Тайвань и Европейский Союз, безусловно, могут продолжать укреплять наше партнерство во всех областях».

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву представил редкая поездка в Европу в прошлом месяце разозлил Пекин, который предупредил принимающие страны не подрывать отношения с Китаем.

Опасаясь возмездия Пекина, большинство стран не желают принимать высокопоставленных министров из Тайваня или отправлять на остров высокопоставленных чиновников.

В прошлом месяце Европейский парламент принял необязательную резолюцию об углублении отношений с Тайванем с такими шагами, как рассмотрение инвестиционного соглашения.

(Отчетность Сары Ву и Имоу Ли) Редакция Стивена Коутса

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