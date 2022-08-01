«Вы ничего не хотите делать» — когда лучший российский игрок Роджер Федерер подверг критике за то, что он не встал на сторону Рафаэля Надаля и Новака Джоковича во время внутреннего обсуждения игроков

Славная карьера Роджера Федерера сделала его одним из носителей теннисного факела. Его щедрое отношение на корте и за его пределами вызывает восхищение у всех любителей тенниса. Это принесло большую популярность этому виду спорта, а также коснулось различных проблем в спорте.

В 2012 году такие известные игроки, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль, возвысили свой голос, чтобы улучшить состояние игроков. Однако Федерер, с другой стороны, в этот период предпочел хранить молчание. Его негативное отношение вызвало резкую критику со стороны бывшего мира №1. 3, Николай Давыденко.

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Николай Давыденко раскритиковал Роджера Федерера за его негативное отношение

Российский игрок был среди тех, кто громко призывал к улучшению мужского тенниса. Он не побоялся подвергнуть сомнению вялый голос такого влиятельного игрока. он Он сказалИ «Я не знаю, почему Роджер не поддерживает игроков. Потому что он не хочет… никаких проблем». Тем более, что говорить о характере, разработанном швейцарским маэстро, «Он хороший парень… выигрывал турниры Большого шлема. Он из Швейцарии. Он идеален».

Теннис — Уимблдон — Всеанглийский теннисный и крокетный клуб, Лондон, Великобритания — 7 июля 2021 г. Роджер Федерер отвечает во время четвертьфинального матча против поляка Хуберта Хуркача — REUTERS / Toby Melville

Давыденко впился в игрока и сказал: «Он ничего не хочет делать, он просто пытается быть посторонним в отношении этого человека». Помимо россиянина, свой голос повысили Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Надаль также раскритиковал Федерера за его молчание по этому поводу.

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Однако Федерер утверждал, что его молчание не определяет его позицию, у него был другой подход к этому вопросу. 20-кратный чемпион Большого шлема сказал: «У меня просто другой способ сделать это. Я не обсуждаю это с вами в пресс-центре. К сожалению, иногда это создает негативные истории».

Долгожданное возвращение Федерера

В последний раз Роджера Федерера видели на поле на SW19 в 2021 году, когда он дошел до четвертьфинала. Затем игрок перенес несколько операций на колене, из-за которых он отказался от участия в прошлогоднем сезоне на кортах с твердым покрытием. В июне Федерер объявил, что примет участие в Кубке Лейвера, а затем в Swiss Indoors Basel.

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Будет интересно наблюдать, как он играет в команде, в которую входят Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Мюррей. Однако его участие в одном из крупных турниров не подтверждено. Хотя маловероятно, что мы увидим его на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.