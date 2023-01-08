Вы хотите мира? Изгнание ВМФ России из Черного моря — по годам

Корабль ВМФ России проходит через пролив Босфор AFP через Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский провел последние несколько месяцев за предварительным просмотром обширного доклада. Мирный план из десяти пунктов. Но план Зеленского из 10 пунктов по-прежнему слишком сосредоточен на обеспечении территориальной целостности Украины и игнорирует жизненно важные интересы Украины в мирном и стабильном Черном море. Упущение неправильно. Украина может рассчитывать на прочный и прочный мир только в случае выполнения каждого из 10 сделанных им пунктов и изгнания военно-морских сил России из Черного моря — на годы.

За исключением какой-либо внезапной смены российского правительства, любое будущее российско-украинское мирное соглашение, игнорирующее баланс военно-морских сил в Черном море, является просто рецептом продолжения конфликта. Если война закончится без урегулирования в Черном море, Россия вернется к грязному делу по запугиванию более слабых черноморских заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев, преследованию торгового судоходства, проникновению в крымские воды и, в целом, росту напряженности во всем регионе.

Чтобы дать миру реальный шанс, любое будущее перемирие должно вытеснить российский Черноморский флот, разрушив давнее региональное представление о том, что Черное и Азовское моря — это русские озера.

Мощность важна. Россия, лишенная внутреннего военно-морского превосходства, теряет инструмент для пакости в будущем.

Выдворение российского флота из Черного моря имеет смысл. Лишившись соблазна доминировать на южном морском фланге Украины, Россия может сосредоточиться на других, менее провокационных и, в конечном счете, более прибыльных проекциях российской государственной власти в регионе. Арктика или где-нибудь еще.

Это будет большое дело. Отправка посылок для Черноморского флота — большая перемена для России и региона.

Со времен Второй мировой войны Черное море контролируется ВМФ России. Господство на Черном море является частью российского менталитета, выступая в качестве защитного одеяла от давних имперских опасений, что османская орда — или, говоря более современным языком, НАТО или современная Турция — каким-то образом будет контролировать Черное море и угрожать России. С этой целью Россия содержала в регионе непропорционально большой флот. К 2015 году, по данным Управления военно-морской разведки, Черноморский флот России включал крейсер, эсминец, два фрегата с управляемыми ракетами и шесть подводных лодок — слишком большой флот.

Но вместо того, чтобы служить мирным противовесом, внутреннее господство России на Черном море оказалось слишком заманчивым, чтобы пойти и запугать своих соседей.

Исключение российских войск из Черного моря — это здорово. Это не только стабилизирует регион, но и заставляет российское общество усвоить идею о том, что их страна больше не является великой державой. И заставляя Россию восстанавливать свое внутреннее влияние старомодным способом — постепенно укрепляя доверие посредством скромного сотрудничества с другими причерноморскими коллегами — мир получает более безопасное будущее.

Включение баланса сил в Черном море в мирное соглашение по Украине — это вопрос, по которому Украина может заручиться большей международной поддержкой. По сути, демилитаризация Черного моря решает множество проблем как для Украины, так и для стран, зависящих от беспрепятственных торговых путей в Черном море.

Стабильное и мирное Черное море — это большая отдача от инвестиций международного сообщества в продолжающееся украинское сопротивление. Агрессия России против Украины обошлась миру в огромную сумму. Неспособность отказаться от российской гегемонии в Черном море делает будущий конфликт неизбежным, ставя под угрозу вклад всего мира в украинское сопротивление.

Российское вторжение в Украину все еще продолжается, но никогда не рано создавать основу для более мирного будущего. Простой мирный план Зеленского из 10 пунктов — отличная отправная точка, но он оставляет Россию с большим морским ножом в руках для коммерческого спасения Украины. Если Черноморский флот России останется там, где он был после войны, русские националисты скоро найдут всевозможные способы его использования.

Суверенитет над Черным морем — подарок Турции:

Изгнание России из Черного моря — большое благо для «находящейся в движении» Турции, восходящей региональной державы, официально известной как «Турецкая Республика». Украинское мирное соглашение, которое вытесняет Россию из Черного моря, почти мгновенно превращает Турцию в главного арбитра безопасности Черного моря.

Получается интересный маневр. Удаление Черноморского флота России с корабля дает НАТО основу для урегулирования некоторых давних споров с Турцией. Если страны НАТО поддержат стремление Турции взять на себя геостратегическую роль высокого уровня в качестве стратегического арбитра на Черном море, то Турции было бы глупо поддерживать свои возражения против формального присоединения Швеции и Финляндии к более широкому союзу. НАТО.

России, конечно, не понравилась бы идея предоставить Турции свободу действий в Черном море, но относительная стабильность, обеспечиваемая превращением Черного моря в турецкое озеро, дает Болгарии, Румынии, Украине и Грузии время для наращивания своих военно-морских сил. в относительном мире — долгий процесс, который, вероятно, принесет пользу кораблям, которые строит Турция, и системам турецкой военной подводной лодки. Эти усилия уже предпринимаются: Турция строит два небольших самолета размером с корвет. Ада класс Боевые корабли Украины.

Для Турции изгнание ВМФ России из Черного моря и возвращение Украине крымской военно-морской базы в Севастополе снимает многие проблемы. Дестабилизирующее присутствие России в сирийском порту Тартус становится менее устойчивым, открывая авторитетный вакуум власти в восточном Средиземноморье, который Турция снова может помочь заполнить. Но большая победа заключается в устранении постоянной угрозы, раздражающей притаившийся Черноморский флот России. Это помогает Турции избежать сложной задачи по уравновешиванию российской мощи и позволяет турецким политикам заниматься сложной задачей быть ответственным и уважаемым посредником за пределами региона.

Надежное мирное соглашение также помогает ослабить долгосрочное внимание России к подрыву турецкого контроля над воротами в Черное море. Изгнание крупных российских военно-морских сил из Черного моря останавливает усилия по достижению непреходящей стратегической цели России по ослаблению турецкого контроля над Дарданеллами и Турецкими проливами.

Мир в Черном море дает России свободу сосредоточиться на чем-то другом:

Это будет не первый раз, когда мирный договор вытесняет Россию из Черного моря. После Крымской войны, последующие 1856 г. Парижский договор «Нейтрализует» Черное море, ограничивая присутствие России в Черном море скудным 5600-тонным флотом, состоящим всего из 10 небольших кораблей.

Потребовались десятилетия, чтобы крупные соединения российского флота вернулись в Черное море. Аналогичным образом, будущий украинский мирный договор должен обеспечить со временем достижение локального баланса сил, что позволит наращивать внутренние военно-морские силы России в сотрудничестве с Украиной, Румынией и другими заинтересованными сторонами в Черном море.

Чтобы украинское мирное соглашение выжило, эпоха российской гегемонии в Черном море должна закончиться.

Россия будет рыдать от этой идеи. Но карательные меры приносят свои плоды. Решительно устранив Черное море как выход для российской экспансии в девятнадцатом веке, Россия провела двадцать пять лет, проводя столь необходимые социальные реформы, прежде чем вернуться в этот регион. После окончания войны на Украине Россия могла бы сделать то же самое, превратив свой гнев из-за потери доминирующего положения в Черном море в необходимые перемены дома.