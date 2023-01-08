Вы хотите мира? Изгнание ВМФ России из Черного моря — по годам

Президент Украины Владимир Зеленский провел последние несколько месяцев за предварительным просмотром обширного доклада. Мирный план из десяти пунктов. Но план Зеленского из 10 пунктов по-прежнему слишком сосредоточен на обеспечении территориальной целостности Украины и игнорирует жизненно важные интересы Украины в мирном и стабильном Черном море. Упущение неправильно. Украина может рассчитывать на прочный и прочный мир только в случае выполнения каждого из 10 сделанных им пунктов и изгнания военно-морских сил России из Черного моря — на годы.
За исключением какой-либо внезапной смены российского правительства, любое будущее российско-украинское мирное соглашение, игнорирующее баланс военно-морских сил в Черном море, является просто рецептом продолжения конфликта. Если война закончится без урегулирования в Черном море, Россия вернется к грязному делу по запугиванию более слабых черноморских заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев, преследованию торгового судоходства, проникновению в крымские воды и, в целом, росту напряженности во всем регионе.
Чтобы дать миру реальный шанс, любое будущее перемирие должно вытеснить российский Черноморский флот, разрушив давнее региональное представление о том, что Черное и Азовское моря — это русские озера.
Мощность важна. Россия, лишенная внутреннего военно-морского превосходства, теряет инструмент для пакости в будущем.
Выдворение российского флота из Черного моря имеет смысл. Лишившись соблазна доминировать на южном морском фланге Украины, Россия может сосредоточиться на других, менее провокационных и, в конечном счете, более прибыльных проекциях российской государственной власти в регионе. Арктика или где-нибудь еще.
Это будет большое дело. Отправка посылок для Черноморского флота — большая перемена для России и региона.
Со времен Второй мировой войны Черное море контролируется ВМФ России. Господство на Черном море является частью российского менталитета, выступая в качестве защитного одеяла от давних имперских опасений, что османская орда — или, говоря более современным языком, НАТО или современная Турция — каким-то образом будет контролировать Черное море и угрожать России. С этой целью Россия содержала в регионе непропорционально большой флот. К 2015 году, по данным Управления военно-морской разведки, Черноморский флот России включал крейсер, эсминец, два фрегата с управляемыми ракетами и шесть подводных лодок — слишком большой флот.
Но вместо того, чтобы служить мирным противовесом, внутреннее господство России на Черном море оказалось слишком заманчивым, чтобы пойти и запугать своих соседей.
Исключение российских войск из Черного моря — это здорово. Это не только стабилизирует регион, но и заставляет российское общество усвоить идею о том, что их страна больше не является великой державой. И заставляя Россию восстанавливать свое внутреннее влияние старомодным способом — постепенно укрепляя доверие посредством скромного сотрудничества с другими причерноморскими коллегами — мир получает более безопасное будущее.
Включение баланса сил в Черном море в мирное соглашение по Украине — это вопрос, по которому Украина может заручиться большей международной поддержкой. По сути, демилитаризация Черного моря решает множество проблем как для Украины, так и для стран, зависящих от беспрепятственных торговых путей в Черном море.
Стабильное и мирное Черное море — это большая отдача от инвестиций международного сообщества в продолжающееся украинское сопротивление. Агрессия России против Украины обошлась миру в огромную сумму. Неспособность отказаться от российской гегемонии в Черном море делает будущий конфликт неизбежным, ставя под угрозу вклад всего мира в украинское сопротивление.
Российское вторжение в Украину все еще продолжается, но никогда не рано создавать основу для более мирного будущего. Простой мирный план Зеленского из 10 пунктов — отличная отправная точка, но он оставляет Россию с большим морским ножом в руках для коммерческого спасения Украины. Если Черноморский флот России останется там, где он был после войны, русские националисты скоро найдут всевозможные способы его использования.
Суверенитет над Черным морем — подарок Турции:
Изгнание России из Черного моря — большое благо для «находящейся в движении» Турции, восходящей региональной державы, официально известной как «Турецкая Республика». Украинское мирное соглашение, которое вытесняет Россию из Черного моря, почти мгновенно превращает Турцию в главного арбитра безопасности Черного моря.
Получается интересный маневр. Удаление Черноморского флота России с корабля дает НАТО основу для урегулирования некоторых давних споров с Турцией. Если страны НАТО поддержат стремление Турции взять на себя геостратегическую роль высокого уровня в качестве стратегического арбитра на Черном море, то Турции было бы глупо поддерживать свои возражения против формального присоединения Швеции и Финляндии к более широкому союзу. НАТО.
России, конечно, не понравилась бы идея предоставить Турции свободу действий в Черном море, но относительная стабильность, обеспечиваемая превращением Черного моря в турецкое озеро, дает Болгарии, Румынии, Украине и Грузии время для наращивания своих военно-морских сил. в относительном мире — долгий процесс, который, вероятно, принесет пользу кораблям, которые строит Турция, и системам турецкой военной подводной лодки. Эти усилия уже предпринимаются: Турция строит два небольших самолета размером с корвет. Ада класс Боевые корабли Украины.
Для Турции изгнание ВМФ России из Черного моря и возвращение Украине крымской военно-морской базы в Севастополе снимает многие проблемы. Дестабилизирующее присутствие России в сирийском порту Тартус становится менее устойчивым, открывая авторитетный вакуум власти в восточном Средиземноморье, который Турция снова может помочь заполнить. Но большая победа заключается в устранении постоянной угрозы, раздражающей притаившийся Черноморский флот России. Это помогает Турции избежать сложной задачи по уравновешиванию российской мощи и позволяет турецким политикам заниматься сложной задачей быть ответственным и уважаемым посредником за пределами региона.
Надежное мирное соглашение также помогает ослабить долгосрочное внимание России к подрыву турецкого контроля над воротами в Черное море. Изгнание крупных российских военно-морских сил из Черного моря останавливает усилия по достижению непреходящей стратегической цели России по ослаблению турецкого контроля над Дарданеллами и Турецкими проливами.
Мир в Черном море дает России свободу сосредоточиться на чем-то другом:
Это будет не первый раз, когда мирный договор вытесняет Россию из Черного моря. После Крымской войны, последующие 1856 г. Парижский договор «Нейтрализует» Черное море, ограничивая присутствие России в Черном море скудным 5600-тонным флотом, состоящим всего из 10 небольших кораблей.
Потребовались десятилетия, чтобы крупные соединения российского флота вернулись в Черное море. Аналогичным образом, будущий украинский мирный договор должен обеспечить со временем достижение локального баланса сил, что позволит наращивать внутренние военно-морские силы России в сотрудничестве с Украиной, Румынией и другими заинтересованными сторонами в Черном море.
Чтобы украинское мирное соглашение выжило, эпоха российской гегемонии в Черном море должна закончиться.
Россия будет рыдать от этой идеи. Но карательные меры приносят свои плоды. Решительно устранив Черное море как выход для российской экспансии в девятнадцатом веке, Россия провела двадцать пять лет, проводя столь необходимые социальные реформы, прежде чем вернуться в этот регион. После окончания войны на Украине Россия могла бы сделать то же самое, превратив свой гнев из-за потери доминирующего положения в Черном море в необходимые перемены дома.
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