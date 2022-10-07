Вы хотите платформу Steam? Теперь вы можете купить его, не дожидаясь

картина : клапан / котаку

Терпение — это добродетель, потому что почему-то PlayStation 5 все еще трудно найти спустя почти два года после ее выпуска. Но, к счастью, если вы ищете колоду Steam, вам не нужно гнаться за далеко идущим предварительным заказом: теперь Valve отправляет ее сразу после покупки. Без ожидания, без очередей, без 5 долларов для бронирования. Более того, теперь он также продает официальную док-станцию.

Valve объявляет о простоте заказа и доступности новых аксессуаров для док-станций через Твиттер И готовить на пару. Вдобавок к этому Valve анонсировала «много-много» обновлений программного обеспечения для SteamOS, которые, по ее словам, значительно улучшат работу со стыковкой. Клавиатура тоже обновляется, как и в автономном режиме. (Последнее должно помочь облегчить общую проблему для пользователей Steam Deck, поскольку многие игры Steam требуют онлайн-соединения для аутентификации.)

Вы можете ознакомиться с новостями в анонсном видео Valve здесь:

клапан

Официальная док-станция Steam Deck обойдется вам в 89 долларов. И хотя есть несколько сторонних док-станций, и некоторые из них дешевле, есть надежда, что док-станция Valve установит новый стандарт подключения. Например, недорогая док-станция JSAUX поставляется с портами USB 2.0, а все порты USB-A в док-станции Valve имеют версию 3.1. Он также предлагает подключение Gigabit Ethernet, что очень поможет при загрузке больших игр. Есть порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, которые позволят Steam Deck выводить изображение на несколько мониторов с выбором 4K 60 Гц или 1440p 120 Гц вместе с обычной поддержкой FreeSync.

Хотя мне было бы любопытно посмотреть, подходит ли официальная док-станция к периферийным устройствам, таким как go-to декматиБудущие улучшения клавиатуры очень приветствуются. Клавиатура показалась мне немного сложной, поэтому приятно видеть, что Valve делает процесс набора текста на сенсорном экране или сенсорных панелях более надежным. Также ожидается, что клавиатура получит дополнительную языковую поддержку: скоро появятся упрощенный китайский, традиционный китайский, японский и корейский языки.

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Тем не менее, когда речь заходит об улучшениях в автономном режиме, Valve не слишком подробно рассказывает. Этот режим в основном делает то, что вы ожидаете, но это не лучшая особенность колоды. Как отмечают многие пользователи, файл . Ненадежный автономный режим Своего рода убивает портативность чего-то вроде колоды. Такие проблемы затрагивают не только многопользовательские игры; Многие пользователи обнаружили проблемы с Одиночные игры тожеНебеса помогут вам, если в игре это есть Деново. Как будто нам нужна еще одна причина, чтобы раздражаться из-за печально известного программного обеспечения DRM.

Но автономный жесткий режим — это всего лишь удар по тому забавному способу, который до сих пор испытывал Steam Deck. Приятно видеть, что Valve устраняет производственные перегибы.