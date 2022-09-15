В августе Саудовская Аравия обогнала Россию и стала вторым поставщиком нефти в Индию.

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен (Рейтер) — Саудовская Аравия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию после трехмесячного перерыва, с небольшим отрывом обогнав Россию, в то время как Ирак сохранил первое место в августе, свидетельствуют данные промышленных и торговых источников. показал.
Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, отгружала 863 950 баррелей в сутки из Саудовской Аравии, что на 4,8% больше, чем в предыдущем месяце, в то время как закупки в России упали на 2,4% до 855 950 баррелей в сутки, свидетельствуют данные.
Несмотря на выигрыш Саудовской Аравии, доля Индии в нефти из Организации стран-экспортеров нефти упала до 59,8%, что является самым низким показателем как минимум за 16 лет, поскольку Индия сократила импорт из Африки.
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Индия стала вторым покупателем нефти для России после Китая, поскольку другие страны сократили закупки после вторжения Москвы в Украину в конце февраля.
Обе страны заинтересованы в получении сырья со скидкой по сравнению с поставками из других стран, что сводит к минимуму влияние западных санкций на Москву.
Нью-Дели публично не осудил Москву за ее «специальную военную акцию» на Украине. Премьер-министр Нарендра Моди встретится в пятницу с президентом Путиным, который примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, регионального органа безопасности. читать далее
Ежемесячный импорт нефти Индией из России падает после достижения рекордного уровня в июне, поскольку Москва сократила свои скидки на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы увеличили долгосрочные поставки. читать далее
«В конечном счете, вы не можете сократить поставки из Саудовской Аравии из-за оговорок в срочных контрактах, и Россия смогла уменьшить свою скидку, в частности, из-за высокого спроса в Азии», — сказал Эхсан Уль Хак, аналитик Refinitiv.
Данные показали, что общий импорт сырой нефти в Индию упал до пятимесячного минимума в 4,45 млн баррелей в сутки в августе из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, что на 4,1% меньше, чем в июле.
Высокое потребление каспийской нефти, в основном из Казахстана, России и Азербайджана, повлияло на закупки Индией в Африке и других странах.
Данные показали, что доля африканской нефти сократилась вдвое до 4,2% в августе, в то время как доля Латинской Америки упала с 7,7% до 5,3%.
«Спрос Индии на дизельное топливо меньше в сезон дождей, что означает меньший импорт западноафриканской нефти», — сказал Хук.
В августе Объединенные Арабские Эмираты были на 4-м месте, а Казахстан заменил Кувейт в качестве пятого по величине поставщика нефти в Индию, за ним следуют Соединенные Штаты.
Данные показали, что увеличение закупок саудовской и эмиратской нефти увеличило долю Ближнего Востока в Индии до 59% в августе с 54% в июле, в то время как доля стран СНГ увеличилась до четверти с 23%.
Данные показали, что на российскую нефть приходилось около 16% всего импорта Индии в период с апреля по август первых пяти месяцев этого финансового года на уровне 757 000 баррелей в сутки, или 0,5%, по сравнению с 20 000 баррелей в сутки годом ранее.
Это увеличило долю стран СНГ в импорте нефти Индией в апреле-августе до 20% с 2,9%, свидетельствуют данные.
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Отчет Нити Верма; Под редакцией Флоренс Тан и Ким Коггл
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