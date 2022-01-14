В Австралии зафиксирована самая высокая температура за 62 года

СИНГАПУР (Рейтер) — Еще один день, еще один температурный рекорд.

Австралийские власти предупредили людей, чтобы они оставались дома в пятницу, так как сильная волна тепла вдоль северо-западного побережья подняла температуру до 50,7 градусов по Цельсию (123 градуса по Фаренгейту), самого высокого уровня за 62 года.

Ученые-климатологи и активисты бьют тревогу, что глобальное потепление из-за антропогенных выбросов парниковых газов, особенно от ископаемого топлива, вот-вот выйдет из-под контроля.

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Это были самые жаркие годы на планете за последнее десятилетие, с 2021 год — шестой самый жаркий годИ данные Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США показали на этой неделе.

Район добычи железной руды на северо-западе, Пилбара, Австралия, где температура была самой высокой в ​​четверг, известен своими жаркими и сухими условиями, когда в это время года температура обычно приближается к 30-м градусам.

Верблюжий поезд везет туристов на сафари на закате вдоль Кейбл-Бич недалеко от Брума, северо-западная Австралия, 17 мая 2013 года. REUTERS/Julius Hunter Читать далее

Австралия является одним из крупнейших источников выбросов углерода на душу населения, но правительство отказалось отказаться от использования угля и других видов ископаемого топлива, заявив, что это приведет к потере рабочих мест.

Ученые обнаружили, что повышение температуры может нанести вред здоровью населения и производительности труда на открытом воздухе, что приведет к экономическим потерям в миллиарды долларов.

Согласно глобальному отчету, за последние два десятилетия Австралия потеряла в среднем 10,3 млрд австралийских долларов (7,48 млрд долларов) и 218 рабочих часов в год из-за жары. учиться Его опубликовали на этой неделе исследователи из Университета Дьюка. Они предупредили, что эти потери усугубятся в ближайшие десятилетия, поскольку мир движется к глобальному потеплению на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

Ведущий автор Люк Парсонс сказал: «Эти результаты показывают, что нам не нужно ждать глобального потепления на 1,5 ° C, чтобы ощутить влияние изменения климата на занятость и экономику…

(1 доллар = 1,3763 австралийского доллара)

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Под редакцией Каришмы Сингха

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