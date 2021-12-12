В Австралии открылся кинофестиваль «Русское воскресение»

Сидней, 11 декабря / ТАСС /. В Сиднее стартовал один из крупнейших мировых фестивалей российского кино за рубежом, сообщил в субботу оргкомитет ТАСС, добавив, что в программе этого года шесть новых фильмов, снятых российскими режиссерами.

На кинофестивале «Русское воскресение», который проходит в крупных городах Австралии на протяжении последних 18 лет, в этом году будет представлена ​​мини-программа всего из шести фильмов.

«К сожалению, пандемия оказала на нас огромное влияние. В этом году фестиваль не смог привлечь достаточное количество рекламодателей, и мы не смогли получить гранты от властей Австралии, Минкультуры России и фонда« Русский мир »( «Русский мир». Однако, на мой взгляд, нам все же удалось организовать очень убедительную для наших зрителей программу, в которой показаны самые разные фильмы российских режиссеров », — сказал ТАСС директор фестиваля Николай Максимов.

Посол России в Австралии Алексей Павловский отметил бесспорную необходимость проведения подобных мероприятий.

Он подчеркнул, что «знакомство с современными российскими фильмами дает австралийцам возможность сформировать более беспристрастное восприятие нашей страны, свободное от навязанных пропагандистских стереотипов и примитивных штампов».

На фестивале «Русское воскресение 2021 года» будет представлена ​​военная драма Глеба Панфилова «101 минута» по роману лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына «Иван Денисович» и трогательные драмы «Собака по имени Пальма», «Доктор Лиза» и автобиографический «Доктор». Лиза »и Алексея Германа-младшего. Художественная драма «Домашний арест», спортивная драма «На грани» и комедия «Слуга».

Без преувеличения можно сказать, что фестиваль фильмов «Русское воскресение» — одно из самых ярких культурных событий Австралии. По словам Максимова, каждую осень поклонники австралийского кино с нетерпением ждут объявления своего состава, но в 2021 году он был изменен из-за пандемии и ограничений, введенных властями Австралии.

«Нам пришлось перенести сроки фестиваля из-за вспышки болезни в Сиднее, поэтому наши шоу очень близки к времени Рождества и летних школьных каникул (20 декабря — 30 января — ТАСС), но мы очень верим нашим постоянным зрителям. из них найдут время и возможность для современных российских фильмов ».

Кинофестиваль «Русское воскресение» продлится до 19 декабря в четырех городах Австралии: Сиднее, Мельбурне, Брисбене и Перте.