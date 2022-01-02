В автокатастрофе в России погибло 5 человек, пострадал 21 человек

Двое пострадавших — несовершеннолетние (представитель)

Москва:

Российские официальные лица заявляют, что пять человек погибли и 21 ранен в результате крушения автобуса к югу от Москвы в воскресенье.

По данным Федерального научно-исследовательского института дорожного движения, авария произошла в 5:45 по местному времени (0245 по Гринвичу) в Рязанской области.

«В результате аварии пять человек погибли. 21 человек был ранен», — говорится в телеграмме агентства, добавив, что двое из пострадавших — несовершеннолетние.

В нем говорилось, что травмы «разной степени тяжести».

Компания опубликовала фотографии сильно поврежденного вагона, который столкнулся с опорой под железнодорожным мостом. Передняя часть автобуса полностью разбилась.

Один из погибших был водителем и, возможно, спал за рулем, согласно веб-сайту, принадлежащему МВД России.

Агентство сообщило, что авария произошла на трассе возле села Вослепово, в 270 км к югу от столицы.

Всего в автобусе было 49 пассажиров, следовавших из Астрахани, города к югу от Волги, в Москву.

Полиция сообщила, что возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Местное отделение российской спецслужбы, которое расследует серьезные преступления, позже заявило, что возбудило второе уголовное дело за нарушение правил безопасности.

Нарушение требований безопасности передвижения является обычным явлением в России, где за последние годы произошел ряд смертельных автобусных аварий.

В декабре 2019 года 19 человек погибли, когда автобус упал с моста в замерзшую реку в Сибири.

(За исключением названия, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публиковалась из ленты синдиката.)