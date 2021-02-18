В Алжире человека приговорили к смертной казни, обезглавив французского альпиниста | Алжир

Алжирский суд приговорил джихада к смертной казни за похищение и обезглавление французского альпиниста шесть лет назад после громкого однодневного судебного процесса.

Фракция джихадистов, связанная с убийством Эрве Горделя в 2014 году, взяла на себя ответственность за убийство Исламская страна Коллекция.

Горделл, 55 лет Его похитили Во время исследования скалистого массива в национальном парке Джарджара в Северной Африке, который является магнитом для туристов, но также давним убежищем для джихадистов.

Через три дня после его исчезновения боевики из «Солдат Халифата» – Soldiers of the Caliphate – опубликовали ужасающее видео его убийства.

Суд начался в четверг с 14 обвиняемых, восемь из которых обвиняются в джихадистах и ​​обвиняются в похищении и убийстве Горделя.

Однако только один из восьми, Абд аль-Малик Хамзави, находится под стражей. Остальные семеро были заочно приговорены к смертной казни.

В четверг аль-Хамзави был доставлен в суд на машине скорой помощи в инвалидной коляске в сопровождении медицинской бригады под наблюдением Специальных полицейских сил.

По ходатайству защитника начало судебного процесса было отложено на две недели из-за плохого состояния здоровья.

В ответ на вопрос судьи Хамзави отрицал свое участие в похищении и убийстве Горделя и сказал суду, что его обвиняли только в том, чтобы «закрыть дело и угодить французам».

Хамзави был осужден и приговорен к смертной казни, несмотря на мораторий на казни в Алжире с 1993 года.

Семья Гордель, в том числе его партнерша Франсуаза Грандкла, были в публичной галерее.

«Мне очень сложно об этом говорить [Gourdel]«Мы все еще в шоке, – сказал Грандклауд. «Но я помню, что в словах главного обвиняемого было много противоречий».

Шесть других, которые находились под судом, также были оправданы по обвинению в несвоевременном информировании властей о похищении Горделя, как сообщил в суде журналист AFP.

Пятеро из них были приятелями Горделя по скалолазанию, которые провели с ним 14 часов в неволе, прежде чем были освобождены.

Четверо из них официально признали Хамзави в суде одним из угонщиков.

«Я помню последнее появление Херфи, когда они взяли его силой, – сказал Хамза Букумум, один из гидов по скалолазанию.

Мы пытались их остановить, но они оттолкнули нас, говоря: «Не беспокойтесь, он не мусульманин.

Их адвокаты заявили, что они также стали жертвами похищения, в то время как шестой мужчина, чья машина была украдена для перевозки Горделя, был оправдан.

Убийство Горделла вызвало возмущение в обоих Франция И Алжир, где он вызвал воспоминания о гражданской войне 1992–2002 годов между исламистами и армией, в результате которой погибло около 200 000 человек.

Убийство последовало за захватом Исламским государством северного Ирака и Сирии летом 2014 года.

Авантюрный Горделл поехал в Алжир по приглашению своих приятелей по скалолазанию, чтобы получить новый опыт скалолазания.

Его похитители требовали прекращения воздушных ударов по ИГИЛ в Ираке и Сирии со стороны возглавляемой США коалиции, в которую входила Франция. Пэрис отказался от их требования.

Тело Горделя нашли только в январе следующего года после операции, в которой приняли участие около 3000 алжирских солдат. Его останки были найдены в заминированной могиле.

В феврале Грандклод приветствовал тот факт, что судебный процесс «наконец-то начался». Она сказала, что это было «очень личное», и сказала, что операция может дать «надежду семьям и близким жертв терроризма».