В американском отчете говорится, что Россия, а не Китай, пыталась повлиять на выборы 2020 года. Голос Америки

Представители американской разведки заявили во вторник, что российское правительство пыталось навязать предвыборную кампанию по выборам президента США 2020 года “вводящими в заблуждение или необоснованными обвинениями” против тогдашнего кандидата Джо Байдена через союзников бывшего президента Трампа и его администрации.

Такая оценка содержится в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы, опубликованном Управлением директора национальной разведки. В нем подчеркиваются обвинения в том, что союзники Трампа играли в пользу Москвы, усиливая обвинения против Байдена со стороны украинских деятелей, связанных с Россией в преддверии выборов 3 ноября. Байден победил Трампа и вступил в должность 20 января.

Спецслужбы США обнаружили и другие попытки повлиять на электорат, в том числе «многостороннюю скрытую кампанию влияния» Ирана, направленную на подрыв поддержки Трампа. В отчете также говорится о том, что со стороны союзников Трампа противодействует Китай от имени Байдена, и делается вывод о том, что Пекин «не предпринял никаких усилий для вмешательства».

«Китай стремился стабилизировать свои отношения с Соединенными Штатами и не считал результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рисковать негативной реакцией, если его поймают», – говорится в отчете.

Официальные лица США заявили, что они также видели попытки Кубы, Венесуэлы и ливанской группировки «Хезболла» повлиять на выборы, хотя «в целом мы считаем, что они были меньше по размаху, чем проводимые Россией и Ираном».

Американские спецслужбы и бывший специальный советник Роберт Мюллер ранее пришли к выводу, что Россия также вмешалась в выборы в США в 2016 году, чтобы поддержать кандидатуру Трампа с помощью пропагандистской кампании, направленной на нанесение вреда его оппоненту-демократу Хиллари Клинтон.