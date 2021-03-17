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В американском отчете говорится, что Россия, а не Китай, пыталась повлиять на выборы 2020 года. Голос Америки

17 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Представители американской разведки заявили во вторник, что российское правительство пыталось навязать предвыборную кампанию по выборам президента США 2020 года “вводящими в заблуждение или необоснованными обвинениями” против тогдашнего кандидата Джо Байдена через союзников бывшего президента Трампа и его администрации.

Такая оценка содержится в 15-страничном отчете о вмешательстве в выборы, опубликованном Управлением директора национальной разведки. В нем подчеркиваются обвинения в том, что союзники Трампа играли в пользу Москвы, усиливая обвинения против Байдена со стороны украинских деятелей, связанных с Россией в преддверии выборов 3 ноября. Байден победил Трампа и вступил в должность 20 января.

Спецслужбы США обнаружили и другие попытки повлиять на электорат, в том числе «многостороннюю скрытую кампанию влияния» Ирана, направленную на подрыв поддержки Трампа. В отчете также говорится о том, что со стороны союзников Трампа противодействует Китай от имени Байдена, и делается вывод о том, что Пекин «не предпринял никаких усилий для вмешательства».

«Китай стремился стабилизировать свои отношения с Соединенными Штатами и не считал результаты выборов достаточно выгодными для Китая, чтобы рисковать негативной реакцией, если его поймают», – говорится в отчете.

Официальные лица США заявили, что они также видели попытки Кубы, Венесуэлы и ливанской группировки «Хезболла» повлиять на выборы, хотя «в целом мы считаем, что они были меньше по размаху, чем проводимые Россией и Ираном».

Американские спецслужбы и бывший специальный советник Роберт Мюллер ранее пришли к выводу, что Россия также вмешалась в выборы в США в 2016 году, чтобы поддержать кандидатуру Трампа с помощью пропагандистской кампании, направленной на нанесение вреда его оппоненту-демократу Хиллари Клинтон.

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