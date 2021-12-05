В антидопинговом агентстве России назначен новый глава в условиях кризиса

Фотограф фотографирует вывеску у офиса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Москве, Россия, 20 сентября 2018 г. REUTERS / Максим Шеметов

МОСКВА (Рейтер) — Россия в субботу назначила главного антидопингового и спортивного директора Веронику Логинову главой национального антидопингового агентства, поскольку Москва пытается выйти из многолетнего допингового кризиса.

Россия страдает от допинговых скандалов с 2015 года, и ее спортсмены собираются соревноваться без их ведома и государственного гимна на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Антидопинговым агентством (РУСАДА) руководит исполняющий обязанности директора Михаил Буханов с момента увольнения бывшего главы организации в августе прошлого года.

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«Новым генеральным директором стала Вероника Логинова», — цитирует агентство «Интерфакс» сообщение агентства «Росада».

Логинова является советником президента Российского олимпийского университета по антидопинговым программам, является членом дисциплинарного комитета Российской федерации легкой атлетики и занимает другие должности.

Российская коллегия адвокатов, одна из основателей Rusada, заявила, что надеется, что ее назначение поможет России вернуть себе право соревноваться со своим флагом и национальным гимном в декабре следующего года.

«Это очень важный шаг и веха в возвращении российского флага и государственного гимна на соревнования, а также в снятии запрета на проведение крупных международных соревнований в России», — заявил президент Федерации Владимир Груздев.

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(Репортаж Тома Палмфорта и Габриэля Тетро-Фарбера); Под редакцией Рохита Наира

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