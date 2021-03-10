В апреле астронавт НАСА вылетит на Международную космическую станцию, чтобы заменить российского космонавта – наука и космос

Москва, 10 марта. Российский космонавт Сергей Корсаков был выведен из основного экипажа пилотируемого космического корабля “Союз МС-18” и будет заменен астронавтом НАСА Марком Ванди Хе, говорится в заявлении российской космической корпорации “Роскосмос” в среду.

«Межведомственная комиссия по отбору и зачислению космонавтов в экипажи пилотируемых космических кораблей и станций. <...> Принято решение об отзыве космонавта Роскосмоса Сергея Корсакова из основного экипажа долгосрочной миссии МКС-65. Вместо этого астронавт НАСА Марк Ванди входит в основной экипаж в качестве бортинженера-2.

В составе вспомогательного экипажа астронавта Дмитрия Петлина заменит астронавт НАСА Энн Маклин.

По сообщению госкорпорации, это решение было принято в соответствии с текущими обязательствами по соглашению с Axiom Space о выполнении космического полета американского космонавта-профессионала на борту космического корабля “Союз МС-18”.

«Экипаж был изменен с учетом настоятельных требований американской стороны. НАСА заявило о своем желании только в конце 2020 года, поэтому российской стороне пришлось изменить уже согласованную программу полета», – говорится в заявлении.

Роскосмос подтвердил, что принял это решение, чтобы подтвердить «приверженность совместным соглашениям и дух совместного использования Международной космической станции».

В конце февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что первый в этом году запуск человека на Международную космическую станцию ​​состоится 9 апреля. По словам Рогожина, экипаж корабля “Союз” МС-18 будет интернациональным. Ранее НАСА заявило, что подает заявку на дополнительное место для американского астронавта на борту этого космического корабля. В Роскосмосе тогда заявили, что ждут конкретных предложений по этому поводу.