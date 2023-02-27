В аэропорту Минска уничтожен российский самолет: акция протеста в Беларуси | Российско-украинские военные новости

Атака на российский самолет-разведчик произошла на фоне расширения сотрудничества между Минском и Москвой.

Российский военный самолет-разведчик А-50 был поврежден в результате удара беспилотника по аэропорту недалеко от столицы Беларуси Минска, заявили члены белорусской партии и оппозиционеры в изгнании.

«Это дроны. Участники этой операции — белорусы», — заявил глава белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров в воскресенье в приложении для обмена сообщениями Telegram и на польском новостном канале Belchat.

«Сейчас они благополучно покинули страну».

Польский телеканал «Белчат» делает акцент на белорусских новостях, которые Минск считает экстремистскими. BYPOL, состоящая из бывших сотрудников правоохранительных органов, поддерживающих оппозиционных политиков, была названа «террористической» организацией.

«Партизаны… подтвердили успешную спецоперацию по подрыву редкого российского самолета на аэродроме в Махулище под Минском», — написал в Твиттере близкий советник лидера оппозиции Светланы Чиканусской Франак Вягорка.

«Это очень успешная диверсия начала 2022 года», — добавил он.

Сообщаемую активность не удалось проверить независимо, а власти России и Беларуси не публиковали заявлений о предполагаемом нападении.

По данным BYPOL, в результате двух взрывов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также антенна радара.

Самолет Бериева А-50 — российский самолет-разведчик, способный одновременно сопровождать до 60 целей.

Беларусь не играла прямой роли в нападении Москвы на Украину, но президент Александр Лукашенко разрешил использовать территорию Беларуси российскими войсками в качестве плацдарма для их вторжения 24 февраля 2022 года. Ранее в этом месяце он сказал, что Беларусь готова сделать это снова.

Киев обвинил Россию в использовании белорусских взлетно-посадочных полос в качестве базы для нанесения ударов по Украине и в течение нескольких месяцев высказывал опасения, что Беларусь может присоединиться к войне на стороне России.

Россия и Беларусь создали совместную воинскую часть в Беларуси и провели несколько учений. В Беларусь также направлено несколько российских истребителей и самолетов воздушной разведки и управления.

Лукашенко должен отправиться с государственным визитом в Китай во вторник, через несколько дней после того, как Пекин обнародовал план мира в Украине из 12 пунктов.