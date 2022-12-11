В базе данных Steam обнаружены два невыпущенных Mac

Две невыпущенные модели Mac были обнаружены в ходе опроса Steam, проведенного в ноябре 2022 года, который собирает анонимную информацию от пользователей Steam, которым нужны конкретные сведения об их ПК, включая модель компьютера, тип процессора, память и многое другое.
в Опрос за ноябрь 2022 г.Два невыпущенных компьютера Mac с идентификаторами «Mac14,6» и «Mac15,4» отмечены внизу списка вместе с идентификаторами моделей, соответствующими мак студия13 дюймов м 2 Макбук Про, М2 MacBook Airи другие модели.
«Mac14,6» и «Mac15,4» указаны с 0% использования на платформе Steam, но их размещение в списке указывает на то, что Apple может тестировать невыпущенные компьютеры Mac с будущими кремниевыми чипами Apple на игровой платформе Steam.
Интересно, что это не первый раз, когда мы видим ссылку на необъявленный Mac с идентификатором модели «Mac14,6». Один и тот же идентификатор был замечен в двух отдельных разделах (1И2) Geekbench набрал рекорды с чипом M2 Max, который, вероятно, будет первым в грядущих 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro. Ожидалось, что Apple представит обновленные модели MacBook Pro этой осенью, но затем Планы перенесены на 2023 год.
Ожидается, что будущие компьютеры Mac с чипами M2 Pro и M2 Max будут иметь более высокую производительность и возможные варианты для более высоких конфигураций памяти. Apple анонсировала чип M2 в июне, положив начало второму поколению кремния Apple, которое впервые появилось в обновленном MacBook Air и 13-дюймовом MacBook Pro.
(Спасибо Ким!)
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