4 часа назад

Подпись к фотографии, Индия сэкономила $5 млрд благодаря увеличению закупок российской нефти в прошлом году

По данным индийского государственного банка Bank of Baroda, в прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз.

Цифры показывают, что третья по величине экономика Азии сэкономила около 5 миллиардов долларов (4 миллиарда фунтов стерлингов) за счет увеличения закупок сырой нефти в Москве.

Это связано с тем, что западные страны сократили импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Россия продает энергию со скидкой таким странам, как Китай и Индия, которые являются третьим по величине импортером нефти в мире.

В 2021 году на российскую нефть приходилось всего 2% годового импорта сырой нефти в Индию. Bank of Baroda заявил, что сейчас эта цифра составляет около 20%.

Цифры показывают, что закупки Индией нефти у России в прошлом финансовом году обеспечили ей около 89 долларов за тонну сырой нефти.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать западные санкции в отношении российского импорта. Нью-Дели также не осудил открыто вторжение России в Украину.

Индия защищала свои закупки нефти, заявляя, что, будучи страной, зависящей от импорта энергоносителей, где миллионы людей живут в нищете, она не в состоянии платить более высокие цены.

Министр иностранных дел страны С. Джайшанкар сказал в прошлогоднем телеинтервью, что с начала войны на Украине Европа импортировала в шесть раз больше энергии из России, чем из Индии.

«Европа смогла сократить свой импорт, делая это в спокойной манере», — сказал он.

Г-н Джайшанкар добавил: «Если это был вопрос принципа, почему Европа не сократила расходы в первый же день?» READ Siemens сотрудничает с РЖД в создании поездов на водороде

Поскольку конфликту не видно конца, некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит поставлять дешевую нефть крупнейшим импортерам энергии в Азии.

«Мы ожидаем, что потребление российской нефти останется ограниченным этими двумя странами. [India and China]Об этом в интервью Би-би-си сообщила Вандана Хари из компании по анализу энергопотребления Vanda Insights.