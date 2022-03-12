В Беларуси задержан известный редактор русской Википедии

власти в Беларусь Арестован и задержан Марк Бернштейн, старший редактор русской Википедии, сообщает местное издание. Зиркало. Сообщается, что Бернштейна обвинили в нарушении российского закона о фейковых новостях. Пройдено успешно В начале марта он редактировал статью в Википедии о вторжении в Украину. Согласно новому закону, любой, кто будет признан виновным в том, что государство считает дезинформацией о вторжении в Украину — помните, что Кремль называет это «специальной военной операцией», — может быть заключен в тюрьму на срок до 15 лет.

Бернштейна арестовывало Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси (ГУБОПиК). край отчеты. В сообщении говорится, что его учетные записи в социальных сетях, лаборатории Википедии и рабочее место были опубликованы в общедоступном Telegram-канале ГУБОПиК до того, как он был арестован. На канале также было размещено видео его задержания вместе с фотографией, обвиняющей его в «распространении фейковой антироссийской информации». Беларусь сыграла важную роль во вторжении в Украину, приняв у себя российские войска, которые рассредоточились из страны, когда начались атаки.

так как край Он отмечает, что неясно, в чем именно обвиняют Бернштейна и какие из внесенных им поправок нарушают российский закон о фейковых новостях. Бернштейн внес более 200 000 правок в Википедию, согласно тому, что считается его аккаунткоторый теперь запрещен на неопределенный срок.

Россия стремится подавить источники информации, противоречащие ее официальной версии войны в Украине, а ее новый закон вынудил закрыть независимые местные СМИ. Дмитрий Муратов, главный редактор Российской газеты Новая газетаРассказывать Нью-Йорк Таймс какой-какой»[e]Все, что не является пропагандой, уничтожается».