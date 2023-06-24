В Беларуси заявили, что главарь российских наемников Пригожин согласился на деэскалацию ситуации

МОСКВА (Рейтер) — Офис президента Беларуси Александра Лукашенко заявил в субботу, что он заключил сделку с лидером российских повстанцев Евгением Пригожиным, который согласился на деэскалацию ситуации.
В объявлении, распространенном на официальном Telegram-канале белорусского президента, говорится, что Пригожин согласился остановить дальнейшее передвижение боевиков Вагнера по России.
Позднее в субботу Пригожин заявил, что приказал своим бойцам колонной выдвинуться в сторону Москвы, развернуться и вернуться на свои базы, чтобы избежать кровопролития. Позже Кремль подтвердил, что сделка заключена, все обвинения с Пригожина будут сняты, и он переедет в Беларусь.
«Президент Беларуси после дальнейшего выяснения ситуации по доступным ему каналам провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным по согласованию с Президентом России», — говорится в сообщении.
Переговоры длились целый день, и в итоге пришли к соглашению о недопустимости кровавой бани на территории России.
Евгений Пригожин принял предложение президента Александра Лукашенко остановить передвижение вооруженных людей Вагнера на территории России и предпринять дальнейшие шаги по деэскалации напряженности.
(Отчетность Reuters; редактирование Эндрю Осборн)
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