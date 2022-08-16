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В Берлине Аббас говорит, что Израиль совершил «холокост». Шульц хмурится, но молчит

17 августа, 2022
Toma Kulikov

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас вызвал шок в Германии во вторник, когда, стоя рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев на протяжении многих лет.

Шульц не ответил устно на комментарий Аббаса в это время, хотя он искупает использование слова, которое Аббас сказал по-английски. Позже Шульце сказал, что использование этого термина в таком контексте «невыносимо».

В ответ на инцидент премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал комментарии Аббаса «моральным фарсом» и «ужасным искажением».

Аббас сделал свое заявление, когда они говорили со СМИ после встречи по ближневосточным проблемам.

Аббас отвечал на вопрос журналиста о предстоящей годовщине мюнхенской резни полвека назад. Одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский погибли после того, как члены палестинской вооруженной группы «Черный сентябрь» захватили заложников в Олимпийской деревне 5 сентября 1972 года. На момент нападения группа была связана с движением Аббаса «Фатх».

На вопрос, намеревался ли он как палестинский лидер извиниться перед Израилем и Германией за нападение до 50-летия, Аббас вместо этого ответил, указав на обвинения в зверствах, совершенных Израилем с 1947 года.

«Если мы хотим выйти за рамки прошлого, начните», — сказал журналистам Аббас, говоривший по-арабски.

Он сказал: «У меня есть 50 массовых убийств, совершенных Израилем… 50 массовых убийств, 50 массовых убийств, 50 холокостов», стараясь произнести последнее слово по-английски.

Шульце нахмурился, услышав это слово, но ничего не сказал.

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Известная немецкая газета BILD опубликовала в Интернете гневную статью об инциденте под заголовком «Антисемитский скандал в Федеральной канцелярии».

Она была в шоке: «Это не оппозиционное слово [was said] Перед лицом наихудшей пропорции Холокоста, сказал глава правительства в канцелярии канцлера».

Заголовок на веб-сайте немецкой газеты BILD выражает его шок по поводу использования президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом термина «Холокост» для описания предыдущих действий Израиля. (Скриншот)

Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit и другие СМИ также попали в заголовки, отметив молчание Шульца во время пресс-конференции.

Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания уникального преступления нацистов по убийству шести миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.

Представитель Шульца сказал BILD, что «прежде чем канцлер смог нарушить этот позорный приговор, представитель правительства уже провел пресс-конференцию — как обычно после последнего блока вопросов / ответов — что явно раздражало Шульца.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас жестикулирует во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шульцем в рейхсканцелярии в Берлине, Германия, 16 августа 2022 г. (Йенс Шлютер/AFP)

Затем представитель правительства сообщил присутствующим репортерам, которые не могли не заметить раздражение канцлера, о том, как канцлер был зол на это заявление, а также о том, что у него не было возможности публично возразить. [Abbas] снова.»

«В частности, для нас, немцев, любой релятивизм по отношению к Холокосту невыносим и неприемлем», — добавил Шульц в заявлении для Bild.

В понедельник вечером Лапид написал в Твиттере, что «заявление Аббаса о «50 холокостах» на немецкой земле — это не просто моральный фарс, а ужасное искажение… История ему этого не простит».

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Ранее во время той же пресс-конференции Шульц Плата за отступление против Аббаса, используя термин «апартеид» для описания израильской политики по отношению к палестинцам.

Аббас, который часто обвиняет Израиль в практике апартеида, заявил в Берлине, что «подрыв Израилем решения о создании двух государств, основанного на границах 1967 года, и его преобразование в реальность одного государства с режимом апартеида не послужит безопасности и стабильности». страны и нашего региона».

«Конечно, у нас разные оценки израильской политики, и я хочу здесь откровенно сказать, что не поддерживаю использование слова «апартеид» и не думаю, что оно правильно описывает ситуацию», — сказал Шульц.

Президент Палестинской автономии также заявил в своих заявлениях, что он привержен делу укрепления доверия и достижения мирного урегулирования конфликта с Израилем.

Он сказал: «Пожалуйста, смиритесь». «Пожалуйста, подойдите к охране, давайте установим доверие между вами и нами. Это лучше, чем другие разговоры».

За несколько недель до запланированной поминальной службы в ознаменование 50-й годовщины нападения в Мюнхене Германия также оказалась втянутой в полемику по поводу своих отношений с родственниками убитых израильтян.

На прошлой неделе семьи жертв объявили, что намерены бойкотировать концерт после того, как не смогли достичь соглашения о большей компенсации от правительства Германии.

Родственники спортсменов давно обвиняют Германию в неспособности обеспечить безопасность Олимпийской деревни, отказе от помощи Израиля и неудачной спасательной операции, в ходе которой были убиты пятеро нападавших.

На этой фотографии, сделанной 5 сентября 1972 года, член группы арабских коммандос, которая задержала членов израильской олимпийской сборной в их штаб-квартире в Олимпийской деревне в Мюнхене, с капюшоном на лице показан на балконе деревенского дома, где коммандос есть. Члены израильской команды были взяты в заложники. (AP Photo/Курт Струмпф, файл)

Аббас ранее вызывал споры из-за своих заявлений о Холокосте, в том числе заявления 2018 года о том, что еврейсоциальное поведение«—не антисемитизм — был причиной геноцида европейских евреев в нацистской Германии, за что он впоследствии извинился.

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Докторская диссертация лидера Палестинской автономии 1982 года называлась «Другая сторона: тайная связь между нацизмом и сионизмом», и в прошлом его обвиняли в отрицании масштабов Холокоста. Сообщается, что в тезисе утверждалось, что цифра в шесть миллионов жертв Холокоста сильно преувеличена и что сионистские лидеры сотрудничали с нацистами.

Также во время пресс-конференции Шульц сказал, что не думает, что пришло время для одностороннего признания палестинского государства, к чему неоднократно призывал Аббас.

Связанный: Со стороны Аббаса лидер Германии отвергает использование им термина «апартеид» в отношении Израиля.

Архив ТОИ, май 2018 г.: Обвинив евреев в Холокосте, Аббас приносит извинения и осуждает антисемитизм. * Липштадт: с «классическим антисемитизмом» Аббас закончил свою карьеру так же, как и начал

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