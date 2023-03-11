В Берлине всем разрешат купаться топлесс в общественных бассейнах

Женщинам в Берлине вскоре будет разрешено ходить топлесс, как и мужчинам, в городских бассейнах.

Правительство берлинской земли заявило в четверг, что женщинам в Берлине вскоре будет разрешено плавать топлесс в общественных бассейнах города, как и мужчинам.

Новые правила купания, позволяющие всем плавать, не прикрывая плавки, последовали за жалобой на дискриминацию от женщины, которой не разрешили плавать топлесс в столичном бассейне.

В письменном заявлении Берлинского совета по вопросам справедливости, многообразия и борьбы с дискриминацией говорится, что женщина, личность которой не разглашается, обратилась в Управление омбудсмена Сената по вопросам равного обращения с требованием, чтобы женщины, как и мужчины, могли плавать топлесс.

Согласно заявлению, в ответ на жалобу и участие омбудсмена в деле компания Berliner Baederbetriebe, управляющая общественными бассейнами в городе, решила изменить дресс-код.

«Офис омбудсмена очень приветствует решение Baederbetriebe, потому что оно устанавливает равные права для всех берлинцев, будь то мужчины, женщины или интерсексуалы, а также потому, что оно создает правовую определенность для сотрудников Baederbetriebe», — сказала Дорис Либхер, глава офиса омбудсмена.

В прошлом женщины, обнажавшие грудь в берлинских бассейнах, должны были прикрываться или выходить из бассейна, а иногда им запрещалось возвращаться.

«Сейчас важно, чтобы правило применялось последовательно и чтобы больше не было выселений или запретов на жилье», — сказал Либчер.

Не сразу было ясно, когда именно будут введены новые правила купания.