В Берлине протестуют против того, чтобы Украина вооружала Россию, собрали тысячи человек

БЕРЛИН (Рейтер) — Демонстрация против поставок Украине оружия для войны с Россией собрала в субботу 10 000 человек, вызвав критику со стороны высокопоставленных правительственных чиновников Германии и усиленное присутствие полиции для поддержания порядка.

Протест, организованный известным левым немецким политиком, проходит через день после годовщины вторжения России в Украину, которое получило обещания большего количества оружия от западных союзников, новые санкции против России и демонстрацию поддержки Киева во всем мире. мир. .

На своем веб-сайте организаторы протеста заявили: «Мы призываем канцлера Германии снизить эскалацию поставок оружия. Немедленно! … Потому что каждый день погибает до 1000 человек — и это приближает нас к третьей мировой войне. «

Восстание за мир было частично организовано Сарой Вагенкнехт, членом немецкой левой партии Die Linke.

Германия, наряду с США, была одним из крупнейших поставщиков оружия в Украину.

Один из плакатов, который нес один из демонстрантов, гласил: «Переговоры, не эскалация», а плакат посреди толпы гласил: «Не наша война».

Представитель полиции сообщил, что 10 000 человек собрались вокруг символических Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Полиция мобилизовала 1400 чиновников для поддержания мира и ввела запреты на военную форму, российские и советские флаги, русские военные песни и присяжные символы.

Представитель полиции заявил, что нет никаких признаков участия правых групп и что акция протеста, против которой, по словам министра финансов Германии Кристиана Линднера, он «явно выступает», была мирной.

«Кто не на стороне Украины, тот не на стороне истории», — написал Линднер в Twitter.

(редактирование ххххх)