В Болгарии российские тролли выигрывают информационную войну

13 декабря 2022 года группа болгарских активистов из некоммерческой организации United Bulgaria For One Cause (BOEC) попыталась проникнуть в офис Telus International, глобальной аутсорсинговой фирмы, которая занимается модерацией метаконтента, в столице Болгарии Софии. . В прямом эфире на FacebookОни пришли, вооруженные распечатками сообщений и учетных записей, которые, по их словам, были удалены с платформы, которые были приклеены к дверям офиса.