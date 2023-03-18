В Болгарии российские тролли выигрывают информационную войну

13 декабря 2022 года группа болгарских активистов из некоммерческой организации United Bulgaria For One Cause (BOEC) попыталась проникнуть в офис Telus International, глобальной аутсорсинговой фирмы, которая занимается модерацией метаконтента, в столице Болгарии Софии. . В прямом эфире на FacebookОни пришли, вооруженные распечатками сообщений и учетных записей, которые, по их словам, были удалены с платформы, которые были приклеены к дверям офиса.

«Мы использовали наклейки, чтобы символически закрыть двери Telus, как если бы они закрыли наши счета», — говорит член BOEC Орлен Эзекифф.

BOEC обвиняет Telus International в блокировании публикаций, критикующих Россию и поддерживающих Украину. Их протест последовал через несколько недель после того, как местное издание Bird.bg опубликовало утверждения, опровергнутые Telus International, о том, что аутсорсинговая фирма работала с пророссийскими олигархами, чтобы заставить замолчать проукраинские настроения на платформе. Сайт также разместил имена и фотографии сотрудников Telus International на своей странице в Facebook.

Критика Telus International и Meta в Болгарии достигла такой высоты, что 26 января директор аутсорсинговой компании Мэрилин Тафтинг была вызвана для дачи показаний перед болгарским парламентом. «Я также хотел бы подчеркнуть, что Telus International не определила политику проверки контента. Вместо этого мы применяем политику наших клиентов и соблюдаем применимые законы». 1 февраля Meta разместила досье Сообщение блога В ответ на обвинения в пророссийской предвзятости отредактировал свое содержание, назвав обвинения «ложными» и заявив, что «нет никаких доказательств в их поддержку».

Показать больше

Однако эксперты, следящие за российскими попытками манипулировать б Информационное пространство Европы говорит, что правда сложнее. Российские промоутеры и сторонники Кремля научились злоупотреблять методами модерации Meta, которые менее эффективны для языков, отличных от английского, путем массовой пометки контента для получения отзывов, которые в конечном итоге могут привести к его удалению. Отсутствие прозрачности в отношении того, что было удалено и почему, вызвало чувство предательства и разочарования, что, в свою очередь, привело к тому, что проукраинские активисты нацелились на в значительной степени уязвимых посредников, ответственных за проведение политики Meta.

«Facebook — один из основных инструментов для продвижения и одновременного подавления других», — говорит Раслан Трад, научный сотрудник Лаборатории цифровых криминалистических исследований из Софии. «Коллективная отчетность — очень успешная стратегия».

Трад, чей собственный аккаунт в Facebook был когда-то заблокирован после того, как на нем было сообщено о размещении экстремистского контента, говорит, что пророссийские группы часто организуются в Telegram и выбирают, на какие аккаунты или сообщения следует пожаловаться и удалить из Facebook. Некоторые из этих групп, по данным Trad, действуют из России, тогда как другие могут быть платными троллями из Болгарии, где рабочая сила относительно дешева.

По словам Тодора Галева, директора по исследованиям Центра изучения демократии, европейского аналитического центра в области общественной политики, болгарская страница Атлантического совета в Facebook блокировалась несколько раз после массовых сообщений о ней. Он говорит, что аккаунты известных пронатовских и европейских журналистов и СМИ также подверглись нападению.

«Мы подозреваем, что Facebook в основном алгоритмический для небольших рынков, таких как Болгария», — говорит Галев. «Потому что человеческая модерация очень ограничена. [on moderation] для Болгарии».

Бывший сотрудник Meta, который работал над системами и политикой модерации контента и поговорил с WIRED на условиях анонимности, говорит, что массовые репортажи могут, по крайней мере, привести к тому, что определенные фрагменты контента или учетные записи будут помечены для проверки. Чем чаще помечается определенный тип контента, тем больше вероятность того, что алгоритм пометит его в будущем. Однако с языками, на которых меньше материала для обучения алгоритма, такими как болгарский, и ИИ может быть менее точным, говорит бывший сотрудник, это вероятно. более Модератор, скорее всего, примет окончательное решение о том, следует ли удалять часть контента.

Представитель Meta Бен Уолтерс сказал WIRED, что Meta не удаляет контент в зависимости от количества сообщений. «Если часть контента не нарушает наши Нормы сообщества, независимо от того, насколько велико количество жалоб, это не приведет к удалению контента», — говорит он.

Некоторые проблемы с модерацией могут быть вызваны человеческим фактором. Будет процент ошибок, и будут удалены вещи, которые Мета не собиралась удалять. Вот что происходит», — говорят они. Эти ошибки еще более вероятны для языков, отличных от английского. Модераторам контента часто дается всего несколько секунд, чтобы просмотреть сообщение, прежде чем им придется решить, оставаться в сети или нет, — эталон, по которому они измеряют свою работу. производительность .

Существует также вполне реальная возможность предвзятости среди модераторов-людей. «Большинство населения уже поддерживает Россию даже после войны на Украине», — говорит Галев. По словам Галеффа, вполне разумно думать, что некоторые брокеры могут также придерживаться этих взглядов, особенно в стране с Ограниченные независимые СМИ.

«Отсутствует прозрачность в отношении того, кто принимает решение и кто принимает решение», — говорит Иван Радев, член правления некоммерческой организации «Европейская ассоциация журналистов в Болгарии». заявление Осуждая публикацию Bird.bg информации о сотрудниках. «Это чувство вызывает негодование в Болгарии». Эта непрозрачность может вызвать путаницу.

Дисбаланс между способностью скоординированных кампаний помечать контент и возможностями отдельных лиц или небольших организаций гражданского общества, чьи отчеты направляются модераторам-людям, помог создать в Болгарии впечатление, что Meta отдает предпочтение пророссийскому контенту, а не проукраинскому.

Чуть более половина Из 6,87 миллиона человек в Болгарии используют Facebook, который является доминирующей социальной платформой в стране. Болгария всегда была страной Цель Российские тролли и пророссийская пропаганда, особенно с началом войны на Украине. Как сочувствующие местные СМИ, так и российские операции по дезинформации продвигали пророссийский нарратив. Свалить вину за конфликт на НАТО.

Член BOEC Эзекиев сказал WIRED, что ему так и не объяснили, почему его контент был удален или как было принято решение. «Если вы поднимете голос против пропаганды и скажете что-то о войне в Украине, ваш аккаунт могут заблокировать», — говорит он. По словам Эзекиева, непрозрачность Meta в отношении процессов модерации делает всю ситуацию еще более туманной.

Именно это разочарование побудило BOEC протестовать в офисе Telus International в Софии и привело к обману и преследованиям сотрудников, которые сами по себе были в значительной степени бессильны, хотя нет никаких доказательств того, что кто-либо из руководителей компании отклонялся от собственных инструкций Meta.

В феврале болгарские СМИ упомянул что Telus International закроет свою деятельность в стране и перенесет бизнес в Германию. «В рамках консолидации операций работа, которую Telus International выполняет для Meta в Софии, переместится в другое место», — говорит пресс-секретарь Telus International Мишель Обродович. «Telus International продолжает успешно работать с Meta, обеспечивая высочайший уровень профессиональных стандартов». Компания не сообщила, повлияли ли на это решение запросы о ее бизнесе в Болгарии.