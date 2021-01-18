Париж (AFP) Жан Бушен из Франции сталкивается с необычной проблемой. Он официально мертв. Три года она пытается доказать, что жива.

58-летняя женщина говорит, что живет в постоянном страхе и не решается покинуть свой дом в деревне Сен-Жозеф в регионе Луары. Власти конфисковали ее машину из-за того, что ей нанесли удар по невыплаченным долгам, которые лежат в основе ее проблем. Она боится, что следующей будет семейная мебель.

Статус Pouchain не позволял ей и ее мужу, законному благодетелю ее и ее сына, использовать свой общий банковский счет. Ее смерть лишила ее других жизненно важных услуг.

«Меня больше нет», – сказал Пушен по телефону. «Я ничего не делаю … сижу на балконе и пишу». Она описала ситуацию как «ужасающую».

Статус Пушен как умершей является результатом решения суда Лиона от 2017 года, который признал ее мертвой, несмотря на отсутствие свидетельства о смерти. Решение было принято в результате юридического спора с бывшей сотрудницей клининговой компании Pouchain, которая требовала компенсации после потери работы 20 лет назад.

Но первоначальная жалоба во французском суде рабочих Prodome не была рассмотрена, поскольку она упала на Пушен, адвокат которой утверждает, что ее компания не несет ответственности за увольнение. Пучин и ее адвокат Сильвен Кормье заявили, что последовала серия юридических процедур, решений и апелляций, которые привели к Кассационному суду, высшей судебной инстанции Франции, который отклонил дело как выходящее за рамки своей компетенции.

По словам Пушена и ее адвоката, рост числа судебных ошибок закончился тем, что Апелляционный суд Лиона в 2017 году постановил, что Пушен не входит в число соседних районов. Юридические затруднения выглядят странно, потому что, как утверждает Пушен, ни она, ни ее родственники не получали повестки на слушание.

Муж и сын Бушина остались с приказом выплатить бывшему сотруднику 14 000 евро (17 000 долларов).

В прошлый понедельник адвокат Кормье подал чрезвычайный запрос об отмене решения Апелляционного суда Лиона 2017 года из-за «серьезной ошибки» судей. Он сказал, что никогда раньше не сталкивался с такой «сумасшедшей» ситуацией.

История продолжается

Он сказал: «Сначала мне было трудно поверить своим клиентам».

Поучен говорит, что не может простить своему бывшему сотруднику испытание, но она не опознает женщину. Адвокат бывшей сотрудницы не ответил на несколько запросов о комментарии.

Кормье обвиняюще указывает пальцем на судей и их «крайнюю оговорку исправить свою ошибку».

Он сказал: «Когда ошибка настолько серьезна, ее трудно признать».

Pouchain упорно остается надеяться, что попытка ее адвокат, чтобы отменить это решение будет успешной.

«Это мой последний шанс вернуть себе жизнь», – сказала она.