В британском отчете говорится, что омары и крабы — разумные существа, и их нельзя варить заживо.

В экспертном отчете Лондонской школы экономики было рассмотрено 300 научных исследований для оценки свидетельств сенсации, и сделан вывод о том, что головоногих (таких как осьминоги, кальмары и кальмары) и десятиногих (например, крабов, омаров и омаров) следует рассматривать как живых существ. .

Позвоночные животные, которые являются животными с позвоночником, уже были классифицированы как сознательные в новом законодательстве о защите животных, которое в настоящее время обсуждается в Великобритании.

Они могут чувствовать боль, и поэтому будет правильным, если они подпадут под действие этого жизненно важного закона », — сказал министр по делам животных лорд Зак Голдсмит. «Закон о защите животных обеспечивает важную гарантию того, что благополучие животных должным образом принимается во внимание при разработке новых законов. Теперь науке ясно, что декодеры и головоногие моллюскиОни могут чувствовать боль, и поэтому будет правильным, если они подпадут под действие этого жизненно важного закона », — сказал министр по делам животных лорд Зак Голдсмит. в текущей ситуации.

Законопроект, который еще не является законом, учредит Комиссию по осведомленности о животных, которая будет сообщать о том, насколько хорошо правительственные решения учитывают благополучие сознательных животных. Это часть более широкого плана действий правительства по Забота о животных.

. Отчет Он заявил, что омаров и крабов не следует варить заживо, и перечислил передовые методы транспортировки, казни и забоя десятиногих и головоногих моллюсков. Узнайте больше о головоногих и десятках ног. В отчете использовались восемь различных методов измерения чувств, включая способность к обучению, владение болевыми рецепторами, связи между болевыми рецепторами и конкретными областями мозга и реакцию на анестезию. или анальгетики, а также поведение, включающее уравновешивание угрозы, возможности, вознаграждения и защиты от травмы или угрозы. Он нашел «очень веские» доказательства ощущений у осьминогов и в основном «веские» доказательства. краб. Для других животных в этих двух группах, таких как каракатицы, кальмары и омары, они обнаружили, что доказательства были убедительными, но не убедительными. READ Правительство Пакистана и пакистанские талибы запретили соглашение о прекращении огня | Новости Однако в этом отчете говорится Различная степень доказательности отражала различия в количестве внимания, уделяемого разными животными со стороны ученых. «Научный интерес привлек к некоторым (животным) больше, чем к другим, по причинам практического удобства (например, какие животные можно хорошо содержать в лабораториях) и географии (например, какие виды доступны там, где расположена лаборатория). эта ситуация Мы думаем, что было бы неуместным ограничивать защиту определенными отрядами головоногих моллюсков, а инфракрасное излучение — десятиногими «. Последний документальный фильм от Netflix «Мой учитель осьминога» Покажите уникальные способности осьминогов. Структура мозга осьминогов сильно отличается от человеческого мозга, но они выполняют некоторые из тех же функций, что и мозг млекопитающих, например, способность к обучению, в том числе способность решать проблемы и, возможно, способность решать проблемы. мечтать.