В британском отчете говорится, что омары и крабы — разумные существа, и их нельзя варить заживо.

В экспертном отчете Лондонской школы экономики было рассмотрено 300 научных исследований для оценки свидетельств сенсации, и сделан вывод о том, что головоногих (таких как осьминоги, кальмары и кальмары) и десятиногих (например, крабов, омаров и омаров) следует рассматривать как живых существ. .
Позвоночные животные, которые являются животными с позвоночником, уже были классифицированы как сознательные в новом законодательстве о защите животных, которое в настоящее время обсуждается в Великобритании.
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В отчете использовались восемь различных методов измерения чувств, включая способность к обучению, владение болевыми рецепторами, связи между болевыми рецепторами и конкретными областями мозга и реакцию на анестезию. или анальгетики, а также поведение, включающее уравновешивание угрозы, возможности, вознаграждения и защиты от травмы или угрозы.
Он нашел «очень веские» доказательства ощущений у осьминогов и в основном «веские» доказательства. краб. Для других животных в этих двух группах, таких как каракатицы, кальмары и омары, они обнаружили, что доказательства были убедительными, но не убедительными.
Однако в этом отчете говорится Различная степень доказательности отражала различия в количестве внимания, уделяемого разными животными со стороны ученых.
«Научный интерес привлек к некоторым (животным) больше, чем к другим, по причинам практического удобства (например, какие животные можно хорошо содержать в лабораториях) и географии (например, какие виды доступны там, где расположена лаборатория). эта ситуация Мы думаем, что было бы неуместным ограничивать защиту определенными отрядами головоногих моллюсков, а инфракрасное излучение — десятиногими «.
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