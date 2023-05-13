В Великобритании Хант говорит, что это будет «весьма разрушительно», если США не поднимут потолок госдолга.

НИИГАТА, Япония (Рейтер) — Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил в субботу, что будет «очень разрушительно», если Соединенные Штаты не смогут достичь соглашения о повышении потолка своего долга, а их ВВП «отклонится от графика».

Хант сообщил журналистам, что финансовые руководители Японии G7 провели «очень откровенные и открытые дискуссии» о проблемах, с которыми они сталкиваются, в том числе о банковском регулировании и влиянии войны России на Украине на мировую экономику.

Хант сказал, что противостояние между президентом Джо Байденом и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которое повысило вероятность первого в истории США дефолта по долгам, представляет собой «очень серьезную угрозу для мировой экономики».

«Было бы очень разрушительно, если бы ВВП Америки, являющейся одним из крупнейших двигателей мировой экономики, упал бы без сделки», — сказал он. Он сказал, что надеется, что Байден и Конгресс смогут урегулировать свои разногласия.

Официальные лица G7 также обсудили влияние западных санкций на Россию за ее вторжение в Украину, сказал Хант, и подробно рассказали о необходимости остановить уклонение от санкций или их отвлечение.

Он сказал, что экономические санкции в отношении российской экономики явно не были столь же эффективны, как военная поддержка Киева, но они порождают более «медленное горение», и наступит момент, когда давление Запада «начнет сказываться».

Хант сказал, что очень важно, чтобы страны, не входящие в G7, которых пригласила на встречу Япония, — Индия, Индонезия, Бразилия, Сингапур и Коморские Острова — участвовали в дискуссии по России.

Хант сказал, что ключевой аспект согласия заключается в том, что богатые страны G7 хотели «свести к минимуму риски» в отношениях с Китаем, а не отстраниться от всей торговли, отметив, что «сильная позиция» Великобритании заключается в необходимости избегать подхода, который непреднамеренно восстановлены отношения. мира к «протекционизму».

«Никто не говорит о том, чтобы не торговать с Китаем, не экспортировать в Китай, не импортировать из Китая, но мы должны убедиться, что у нас нет зависимостей, которые могут сделать нас уязвимыми», — сказал он, добавив, что трудная часть была разработка конкретных шагов, необходимых для того, чтобы это произошло.

Члены «Большой семерки» также согласились с тем, что любая страна, занимающаяся экономическим принуждением, должна ожидать единого ответа со стороны развитых демократий, но не сообщили подробностей о том, что это повлечет за собой.

Одним из разочаровывающих моментов, сказал Хант перед встречей с министром финансов США Джанет Йеллен, была неспособность членов «Большой семерки» убедить больше развивающихся стран — или глобальный Юг — поддержать единый ответ Запада на российское вторжение, и это было больше самоанализа. нужно на этом фронте.

(Отчетность Андреа Шалал). Автор Кантаро Комия; Под редакцией Уильяма Малларда

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