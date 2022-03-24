В ВМС Украины заявили, что российский корабль потерпел крушение в оккупированном порту Бердянск.

Вид на Мариуполь из видео, полученного CNN. (из телеграма)

На новых видео Мариуполя показаны опустевшие, замусоренные улицы осажденного украинского города, опустошенные автомобилями и разрушенными зданиями.

CNN обнаружил и подтвердил подлинность двух видеороликов, снятых из автомобиля во время стрельбы, которые были загружены в социальные сети во вторник.

Первое видео, снятое из движущегося автомобиля, начинается с того, что машина мариупольской милиции взрывается, когда водители едут на юг по проспекту Строителей к западу от Мариуполя.

За исключением небольшого участка в центре дороги, улица усеяна грязью, мусором и деревьями. На видео периодически слышны выстрелы.

Перед автомобилем дорога как бы перекрыта сгоревшими машинами, и камера внезапно гаснет. Точно так же тело находят на земле справа от автомобиля. Затем машина резко свернула на боковую дорогу, и можно было увидеть человека, бегущего с сумкой.

Вид на Мариуполь из видео, полученного CNN. (из телеграма)

Второе видео начинается, когда та же машина едет на север по парковке.

На видео слышны новые выстрелы, когда машина поворачивает на север по проспекту Строителей и едет на север.

Вот так труп снова находят на обочине. Водитель расплющивает его среди выстрелов. Автомобиль возвращается со сломанной полицейской машиной и другими автомобилями с бомбами, стоящими на дороге.

Водитель постоянно ускоряется, когда здания рушатся, а провода падают.

Также слышен звук выстрелов, на этот раз попадание пуль достаточно близко, чтобы его можно было услышать. Неясно, попали ли пули в машину или попали в соседний пол.

Затем машина умчалась подальше от места стрельбы.

Смотрите: в новом видео Мариуполина слышны спорадические выстрелы