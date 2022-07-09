В ВМФ России передана самая длинная в мире атомная подводная лодка

Официальный пресс-релиз отправлено заводом подводных лодок Севмаш в пятницу, говорит:Белгород(К-239) является «исследовательской подводной лодкой». На самом деле, корабль предназначен для перевозки одного из самых безумных видов оружия массового уничтожения, которое когда-либо видело человечество: «Посейдон», подводного беспилотного летательного аппарата с ядерной силовой установкой, который может перевозить свои ядерные полезные нагрузки. из глубин, на такие расстояния, как пересечение Атлантики или Тихого океана.

«.. для нас это важный день, — сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евминов, — когда были применены «передовые достижения науки и новейшие технологии строительства».

«подводная лодка»Белгород«Это открывает перед Россией новые возможности для проведения различных исследований, позволяет проводить различные научные экспедиции и спасательные операции в труднодоступных районах Мирового океана», — заявил адмирал.

В заявлении подчеркивается исследовательская и научная работа, которую теперь может проводить ВМФ России в Мировом океане, а также добавляется, что подводная лодка может использоваться для глубоководных поисково-спасательных операций, поскольку она несет подводные автономные беспилотные аппараты.

Нигде в заявлении не упоминается цель применения оружия беспилотника «Посейдон».

В то время как Соединенные Штаты разрабатывают систему противоракетной обороны, Россия начала развивать возможности глубокого реагирования. «Посейдон» представляет собой торпедообразный аппарат длиной 24 метра и расчетным запасом хода 10 000 км, который может двигаться со скоростью 100 узлов на максимальную глубину 1000 метров. Он питается от небольшого ядерного реактора и может быть вооружен мегатонной ядерной боеголовкой.

Подводная лодка, скорее всего, будет нести шесть беспилотников класса «Посейдон». Подводная лодка также служит базой для атомной глубоководной подводной лодки, такой как печально известная «Лошарик», небольшая подводная лодка, которая привлекла внимание всего мира в июле 2019 года, когда ее батареи загорелись и все 14 офицеров на борту погибли.

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«БелгородПостроен на длинном корпусе того, что изначально задумывалось как многоцелевая подводная лодка класса «Оскар-II», аналог обреченной подводной лодки.Курск«Подводная лодка, затонувшая в Баренцевом море во время военно-морских учений в августе 2000 года. Корпус подлодки был заложен в 1992 году, но двадцать лет спустя, в 2012 году, Минобороны приняло решение использовать корпус для постройки этого гигантского спец- корабль назначения.

Длина корпуса этого уникального корабля составляет от 29 до 184 метров, что превышает высоту самой большой в мире подводной лодки класса «Тайфун» советского производства.

«БелгородЛетом прошлого года в Белом море в апреле 2019 года начались ходовые испытания.

«Белгород» отплывает с завода «Сивмаш» в Северодвинске в конце июня 2021 года для проведения первых ходовых испытаний в Белом море.

Никаких публичных заявлений об этом месте сделано не было».Белгород«Он будет базироваться на период, который будет находиться в опытной эксплуатации на Северном флоте, в Северодвинске, где возглавляется разработка БЛА «Посейдон», или в Олиньей губе на Кольском полуострове, где находятся другие подводные лодки специального назначения ГУГИ, Главного Дирекция глубоководных исследований в России.