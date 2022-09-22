В возрасте 80 лет скончался российский космонавт-рекордсмен Валерий Поляков.

Родившийся 27 апреля 1942 года, российский космонавт проработал в космосе рекордные 437 дней в рамках одной миссии и более 7000 раз облетел Землю на борту космической станции «Мир» в период с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года.
По данным Роскосмоса, Поляков за свою карьеру совершил два космических полета общей продолжительностью 678 дней и 16 часов.
«Его исследования помогли доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос», — говорится в сообщении Роскосмоса, добавив: «Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Владимировича. …»
Получив медицинское образование, Поляков поступил в Институт медико-биологических проблем в Москве в 1971 году. В следующем году он сдал экзамены и стал одним из первых стажеров института. В 1976 году получил степень кандидата медицинских наук.
Поляков совершил свой первый полет в космос в 1988 году и вернулся в 1989 году восемь месяцев спустя. В том же году он был назначен заместителем директора Института медико-биологических проблем.
Он занимал эту должность даже после того, как в 1995 году официально уволился с должности космонавта, и одновременно занимал должность заместителя главы комиссии по аккредитации российских космонавтов.
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