В возрасте 80 лет скончался российский космонавт-рекордсмен Валерий Поляков.

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Родившийся 27 апреля 1942 года, российский космонавт проработал в космосе рекордные 437 дней в рамках одной миссии и более 7000 раз облетел Землю на борту космической станции «Мир» в период с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года.

По данным Роскосмоса, Поляков за свою карьеру совершил два космических полета общей продолжительностью 678 дней и 16 часов.

«Его исследования помогли доказать, что организм человека готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос», — говорится в сообщении Роскосмоса, добавив: «Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Владимировича. …»

Получив медицинское образование, Поляков поступил в Институт медико-биологических проблем в Москве в 1971 году. В следующем году он сдал экзамены и стал одним из первых стажеров института. В 1976 году получил степень кандидата медицинских наук.