В возрасте 81 года скончался российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов — АЗЕРТАДЖ

Баку, 16 февраля, АЗЕРТАДЖ.

14 февраля скончался советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов. Художник ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщается на портале Всероссийской ассоциации глухих.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в селе Порт Елиша в Азербайджане. Он потерял слух, когда ему было два года из-за простуды. Более 50 лет актер проработал в Московском театре подражания и жеста. В 1994 году актеру было присвоено звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Самые известные роли Геннадия Митрофанова были в сериалах — «Где Чарли?» «Подвески королевы», «Борис Годунов», «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад», «А у нас во дворе», «Кадриль деревня». Также артист снимался с Роланом Быковым в «Бегущих по волнам», с Сергеем Бондарчуком в «Борисе Годунове», с Рустамом Хамдамовым в «Анне Карамазовой», с Алексеем Германом в «Хрусталеве, тачке!» , с Александром Атанесяном в «Сволочи», Олегом Морозовым в «Ленинграде». Ноябрь», а также в сериалах.

Митрофанов успешно исполнил клоунский и пантомимный образы. В 1973 году на международном конкурсе пантомимы ему был присужден специальный приз жюри.