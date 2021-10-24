В воскресенье ВВС Эфиопии нанесли удар по району Тыграй

По словам Леггеса, один из ударов был нанесен по военному командному центру и учебному центру Народного фронта освобождения Тыграй – правящей партии региона – в городе Мейсбери.

Второй рейд был нацелен на город Эль-Адва, где Легезе утверждал, что TPG производила поддельное военное оборудование и униформу для национальных сил обороны Эфиопии.

Удары являются частью крупного наступления, начатого премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на Фронте освобождения Тыграя, которое началось в прошлом году. С тех пор погибли тысячи мирных жителей. В то время как более 2 миллионов человек были перемещены.

Фронт освобождения Тыграя отрицал факт бомбардировки ВВС Эфиопии военных целей в Тыграе в воскресенье, заявив вместо этого, что удары были нанесены по больнице и текстильной фабрике.