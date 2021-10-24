В воскресенье ВВС Эфиопии нанесли удар по району Тыграй

По словам Леггеса, один из ударов был нанесен по военному командному центру и учебному центру Народного фронта освобождения Тыграй – правящей партии региона – в городе Мейсбери.
Второй рейд был нацелен на город Эль-Адва, где Легезе утверждал, что TPG производила поддельное военное оборудование и униформу для национальных сил обороны Эфиопии.
Фронт освобождения Тыграя отрицал факт бомбардировки ВВС Эфиопии военных целей в Тыграе в воскресенье, заявив вместо этого, что удары были нанесены по больнице и текстильной фабрике.
«По иронии судьбы, они также нацелены на небольшую оставшуюся часть Almeda Textike в Адве», – написал он. «Текстильная фабрика была полностью разрушена эфиопско-эритрейскими силами несколько месяцев назад», – добавил он.
Далее Гетачью противопоставил случай Лигеса, заявив, что «никакие военные цели не были поражены».
Связь через Тыграй была прервана, и невозможно было сразу связаться с НФОТ, гуманитарными источниками или свидетелями на местах для комментариев.
Абий направил силы центрального правительства, которые изгнали НФОТ из Мекеле в конце прошлого года. Но в этом году силы, объединившиеся с Фронтом освобождения Тыграя, начали контратаку, отбив Мекеле и почти весь Тыграй и захватив большие участки Амхары.
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