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В воскресенье ВВС Эфиопии нанесли удар по району Тыграй

24 октября, 2021
Toma Kulikov

По словам Леггеса, один из ударов был нанесен по военному командному центру и учебному центру Народного фронта освобождения Тыграй – правящей партии региона – в городе Мейсбери.

Второй рейд был нацелен на город Эль-Адва, где Легезе утверждал, что TPG производила поддельное военное оборудование и униформу для национальных сил обороны Эфиопии.

Удары являются частью крупного наступления, начатого премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на Фронте освобождения Тыграя, которое началось в прошлом году. С тех пор погибли тысячи мирных жителей.В то время как более 2 миллионов человек были перемещены.

Фронт освобождения Тыграя отрицал факт бомбардировки ВВС Эфиопии военных целей в Тыграе в воскресенье, заявив вместо этого, что удары были нанесены по больнице и текстильной фабрике.

«Военно-воздушные силы Абу Ахмеда нанесли удар по местной больнице в Мэй-Цбери», – сообщил официальный представитель Гетачью Реда. щебетать Воскресенье.

«По иронии судьбы, они также нацелены на небольшую оставшуюся часть Almeda Textike в Адве», – написал он. «Текстильная фабрика была полностью разрушена эфиопско-эритрейскими силами несколько месяцев назад», – добавил он.

Далее Гетачью противопоставил случай Лигеса, заявив, что «никакие военные цели не были поражены».

Связь через Тыграй была прервана, и невозможно было сразу связаться с НФОТ, гуманитарными источниками или свидетелями на местах для комментариев.

Пострадал Мекеле, жители бегут из Амхары, поскольку битва за Эфиопию усиливается
Организация Объединенных Наций заявила, что на прошлой неделе ВВС Эфиопии нанесли семь авиаударов в Тыграе. Трое детей погибли В понедельник нанесен авиаудар.
Правительство – перед Обвинения в военных преступлениях – В последнее время усилились удары с воздуха по столице Тыграя Мекеле после эскалации боевых действий в соседнем регионе Амхара, где Народно-освободительный фронт Тыграя захватил территорию.
В НПФ взяла под контроль эфиопов На протяжении десятилетий, будучи самой сильной группой в многоэтнической коалиции, партия вступила в конфликт с правительством Абия после того, как оно пришло к власти в 2018 году.

Абий направил силы центрального правительства, которые изгнали НФОТ из Мекеле в конце прошлого года. Но в этом году силы, объединившиеся с Фронтом освобождения Тыграя, начали контратаку, отбив Мекеле и почти весь Тыграй и захватив большие участки Амхары.

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Элиза Макинтош, Джанлука Мецзовори и Барбара Арвандитис из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

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