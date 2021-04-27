В галерее Каледонии проходит выставка Рочестерского арт-клуба | развлекательная программа

Каледония – Village Gallery, 3119 Main Street, принимает Художественную галерею члена Rochester Art Club 2021.
Работы 32 художников представлены на выставке, которая продлится до 1 мая.
Ежегодная выставка, впервые представленная в The Village Gallery, представляет собой рецензируемую выставку, доступную только для художников-членов Рочестерского художественного клуба, получивших статус подписи, путем рассмотрения их работ жюри из старших членов клуба или судейства трех выставок. .. Для всех участников. Выставка ежегодно представлена в избранных галереях Рочестера.
В этом году на рассмотрение поступила 71 работа, на выставку принята 51 работа.
В творчестве художников представлены самые разные темы и стили.
Вручено более десятка наград.
Стивен Питт получил награду Best of Show за «Алмаз», акриловый пейзаж, а Билл Уайт, владелец и художник галереи, получил награду Rochester Art Supply за «Свежую рыбу 2», написанную маслом.
Награды жюри получили Кэтлин Болейн, «Подсолнечное поле»; Кристен Норрис, из Стокбриджа в Провинстаун; Лори Мадалин, «Клайв и его книги»; Нэнси Линн, «Земля зовет меня»; Брайан Поттер, Решение Эллисон и Ян Стивенс, «Утро ранчо призраков».
Награды за заслуги получили Дебора Белински, «Июньские облака»; Кэтлин Хани, «Гортензии»; Андреа Бармендер, «Потрясающе»; Кэти Армстронг, «Голубая гортензия»; Бренда Критни, «Сиара»; И Дэвид Гарднер, Взгляд на Святого Петра.
Художник-авиаконструктор Блейн Кен Дьюард из штата Мэн был членом жюри. ДеВард обнаруживает, что рисует множество предметов из повседневной жизни, и он продолжает путешествовать по США, Италии, Китаю и России. Он получил несколько наград по всей стране за живопись в прямом эфире. ДеВаард говорит, что его сильно вдохновляли Джон Сингер Сарджент, Хоакин Соролья, Уильям Вендт, русские импрессионисты и другие.
Часы работы выставки: с 10:00 до 16:00 с пятницы по воскресенье, в другое время по предварительной записи. Звоните (585) 294-3009. Подача бесплатна.